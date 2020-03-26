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Новый формат обслуживания обеспечивает МегаФону приток абонентов

Экономика
Сегодня, 14:44

В салоны современного формата МегаФона, в том числе в Челябинской области, стало приходить на 20 процентов больше абонентов. Дневная выручка, по данным четвертого квартала прошлого года, увеличилась на 30-40 процентов.

Новый формат обслуживания сфокусирован на цифровом опыте клиентов. Это салоны продаж в четыре раза большей площади с открытой выкладкой, электронными ценниками, интерактивными механиками взаимодействия с потребителями и технологиями самообслуживания.

Первый такой салон в Челябинске запустился еще в марте 2019 года в ТК «Радуга». Сегодня воспользоваться преимуществами особого подхода к абонентам можно уже в четырех точках на Южном Урале: в ТК «Кольцо» в областной столице, в ТРК «Тарелка» в Златоусте и ТРК «Слон» в Миассе. А в скором времени откроется Experience store МегаФона и в ТРК «Алмаз».

Именно обновленные салоны часто становятся точками подключения новых цифровых абонентов к сети. Так, в финансовом отчете компания раскрыла, что число россиян, пользующихся интернетом МегаФона, выросло в прошлом квартале на 6,7 процента - до 34,9 миллиона человек. В целом число мобильных абонентов сохраняется на уровне 75,2 миллиона человек. 

Увеличению числа интернет-пользователей помогли новые тарифы «Включайся!», а также система кросс-скидок и впервые внедренная оператором на рынке функция кэшбэка, который можно потратить на приобретение мобильных продуктов.

«Мы положительно оцениваем результаты четвертого квартала - как и года в целом - и видим, что финансовые показатели подтверждают актуальность выбранного направления развития Компании. Востребованность услуг мобильной связи остается стабильно высокой. Вектор, направленный на интересы цифровых абонентов, демонстрирует свою эффективность - количество абонентов, пользующихся услугами передачи данных, в очередной раз растет, как и выручка в этом сегменте», - отметил генеральный директор компании МегаФон Геворк Вермишян.

Цифры и факты работы МегаФона за IV квартал 2019 года:

Выручка увеличилась на 5,4 процента и составила 93,2 миллиарда рублей.

Сервисная выручка выросла на 1,3 процента и достигла 80,4 миллиарда рублей.

Рост пользователей передачи данных составил 6,7 процента – это 34,9 миллиона абонентов.

Выручка от продаж оборудования и аксессуаров увеличилась на 41,5 процента - до 12,8 миллиарда рублей.

Показатель OIBDA вырос на 39,8 процента и достиг до 38,5 миллиарда рублей.

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