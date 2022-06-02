О борьбе с необоснованным ростом цен узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»

В программе «Бизнес Большого Урала», выходящей в субботу, четвертого июня в 20.00 и в воскресенье, пятого июня, в 20.00 на 31-м канале, телезрители узнают о том, как прошел в Челябинске Всероссийский форум, посвященный импортозамещению.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» управляющий директор ООО «Телекомпания «Деловой Урал» Игорь Степанов, также в ввыпуске: как и что презентовали в Южно-Уральской торгово-промышленной палате в День российского предпринимательства; какие шаги планирует предпринять Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области для решения кадровой проблемы в глубинке; каким образом Управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области пытается решить проблемы необоснованного повышения цен.

Программу «Бизнес Большого Урала» смотрите также на канале «Интерсвязь ТВ» (цикл выходов на канале начинается со вторника следующей недели): понедельник, среда, пятница – в 7.30; вторник, четверг, суббота и воскресенье - 21.00, соответственно.

Подробнее с содержанием программ телекомпании «Деловой Урал» и отдельных сюжетов можно ознакомиться на сайте телекомпании www . delur . tv и на ее страницах в YouTube и ВКонтакте.