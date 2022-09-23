О приоритетах паломнической службы Челябинской епархии узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»

В программе «Символ веры» телекомпании «Деловой Урал», выходящей в субботу, 24 сентября, в 8.45 утра на канале ОТВ и на православном канале «Союз», согласно графика вещания, телезрители узнают о том, как прошла паломническая поездка в город Кыштым, село Губернское и на озеро Увильды.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» управляющий директор ООО «Телекомпания «Деловой Урал» Игорь Степанов, также в выпуске: каковы приоритеты Паломнической службы Челябинской епархии; почему в Греции и России все больше людей молятся святителю Нектарию Эгинскому, прося об исцелениях.

Увидеть программы «Символ веры» и «Бизнес Большого Урала» целиком и отдельные сюжеты из них, а также другие видеопродукты телекомпании «Деловой Урал» можно на страницах телекомпании в YouTube и ВКонтакте.