О приоритетах региональной промышленной политики узнают зрители телекомпания «Деловой Урал»

В программе «Бизнес Большого Урала», выходящей в субботу, 28 сентября, в 20.00 и в воскресенье, 29 сентября, в 20.00 на 31-м канале, телезрители узнают о том, какие приоритеты региональной промышленной политики обсуждали новый губернатор Челябинской области Алексей Текслер и представители южно-уральского бизнеса на XII-й отчетно-выборной конференции Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» управляющий директор ООО «Телекомпания «Деловой Урал» Игорь Степанов, также в выпуске: представители германской компании «Dillinger» побывали на экскурсии на объектах «Высота 239» и «Этерно», где провели координационный совет с руководством Группы ЧТПЗ; в Озерске началась подготовка к празднику «Дорога к храму»; с помощью «умного домофона» компании «Интерсвязь» удалось определить нарушителя правил дорожного движения.

Программу «Бизнес Большого Урала» смотрите также на канале «Ваше ТВ»: понедельник, вторник 22.00; среда, четверг 18.00; пятница, суббота и воскресенье, 21.30; на канале «Интерсвязь ТВ» (цикл выходов на канале начинается со вторника следующей недели): понедельник, среда, пятница – в 7.30; вторник, четверг, суббота и воскресенье - 21.00, соответственно.

В программе «Символ веры», выходящей на канале ОТВ в субботу, 28 сентября, в 8.45, а также на православном канале «Союз», согласно секте вещания, будет рассказано о том, почему так важно избегать вредных привычек и зависимостей с самого раннего возраста; на вопросы о духовной жизни ответит митрополит Челябинский и Миасский Григорий.

Подробнее с содержанием программ телекомпании «Деловой Урал» и отдельных сюжетов можно ознакомиться на сайте телекомпании www . delur . tv, а также на страницах телекомпании в YouTube, Facebook, ВКонтакте.