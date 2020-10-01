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О проблемах сотрудничества с Узбекистаном президент ЮУТПП рассказал на заседании межправительственной комиссии

Экономика
Сегодня, 15:54
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Президент Южно-Уральской торгово-промышленной палаты Федор Дегтярев рассказал о проблемах торгово-экономического сотрудничества с Узбекистаном на 21-м заседании российской части межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Республикой Узбекистан.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ЮУТПП, заседание с участием руководителей и представителей ключевых министерств и ведомств России состоялось в Москве под председательством министра экономического развития РФ Максима Решетникова. Президент Южно-Уральской ТПП Федор Дегтярев представлял на нем Российско-Узбекский деловой совет, который он возглавляет с 2016 года.

Собравшиеся обсудили политическую ситуацию в Республике, российско-узбекские торгово-экономические отношения, договорно-правовую базу сотрудничества в области промышленности, энергетики, сельского хозяйства, транспорта и других сфер деятельности.

Федор Дегтярев отметил, что сегодня крупные предприятия России достаточно активно продвигаются на рынке Узбекистана, но с малым бизнесом дела обстоят сложнее. Поэтому продвижению продукции именно малых предприятий на рынок Узбекистана необходимо уделять особое внимание. В 2020 году Узбекская биржа предоставила возможность нерезидентам Узбекистана, осуществляющим операции на товарно-сырьевых биржах, вставать на учёт в налоговых органах по месту нахождения организатора биржевых торгов. Теперь нерезиденты, получившие свидетельство ИНН, могут оформить электронно-цифровую подпись в районных или городских центрах госуслуг. Это позволяет резидентам России участвовать в государственных и коммерческих закупках предприятий Узбекистана напрямую без посредников. Однако, при регистрации в налоговых органах Узбекистана для участия в биржевых торгах, а также в государственных и коммерческих закупках нерезиденты сталкиваются с бюрократическими барьерами. Так, нерезиденты не имеют возможности предоставлять регистрационные документы в электронном виде через официальный сайт Государственного налогового комитета Узбекистана, документы принимаются только на бумажном носителе. Как вариант, возможно заключение договора с членом биржи (брокерской конторой) или открытие постоянного Представительства с предоставлением доверенности. Все это – дополнительные препятствия для осуществления операций на товарно- сырьевой бирже. Узбекская сторона не признает сертификаты уполномоченных сертифицирующих органов России, выданные на российскую промышленно-техническую продукцию. Не имеют юридической силы электронные цифровые подписи для банков, таможни и налоговых органов обеих стран при осуществлении коммерческого документооборота.

Заинтересованные российские компании уже сейчас предлагают несколько интересных проектов по расширению взаимовыгодного сотрудничества с Узбекистаном. Речь идет о создании системы экстренного реагирования при дорожно-транспортных и иных происшествиях на автомобильных дорогах Республики Узбекистан, о внедрении на территории страны современных информационных технологий для реализации национальной концепции «Безопасный город» и о создании производства серной кислоты из факельных кислых газов, которые горят на трёх действующих предприятиях нефтегазового комплекса Узбекистана. Для реализации этого проекта стоимостью почти 100 миллионов долларов США рассматривается возможность создания совместного узбекско-российско-датского предприятия.

От имени Российско-Узбекского делового совета президент ЮУТПП попросил поддержать эти проекты и рассмотреть возможность их включения в итоговый протокол 21-го заседания межправительственной комиссии.

 

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Теги
ЮУТПП
Федор Дегтярев
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