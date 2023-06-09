ЮУТПП провела День открытых дверей для предпринимательского сообщества

Предпринимательскому сообществу Челябинской области рассказали об уникальных услугах, инструментах и возможностях поддержки бизнеса, которых нет ни в одном другом деловом объединении региона.

Нескольким десяткам компаний, присоединившихся к Южно-Уральской торгово-промышленной палате в 2023 году, вручили членские билеты. Награды получили и победители различных конкурсов в сфере предпринимательства.

Выставочные стенды, фотозона, музыкальное сопровождение… Этот День открытых дверей Южно-Уральской ТПП прошел в формате настоящего праздника: много гостей, уютная обстановка, а в приветственных словах – тепло и дружеское участие.

«Я очень благодарна организаторам и своим друзьям – Южно-Уральской торгово-промышленной палате – за то, что у меня есть возможность пообщаться с вами. Желаю, чтобы каждый из присутствующих в зале предпринимателей продолжал креативить, вкладывать свое мастерство, энергию и талант в любимое дело, в новые проекты. Правительство Челябинской области, министерство экономического развития – мы партнеры для вас, готовые услышать и помочь преодолеть проблемы, а нашей диалоговой площадкой было, есть и будет это деловое объединение», - сказала в приветственном слове министр экономического развития региона Наталья Лугачева.

Большинство присутствующих в зале предпринимателей – «новички» палаты. Более 50 компаний Челябинской области присоединились к ней в этом году, многие получили членский билет организации на этом празднике.

«Вы являетесь не только членами Южно-Уральской палаты, вы входите в большое бизнес-объединение России – Торгово-промышленную палату РФ. Я хочу поздравить вас со вступлением в нашу эффективную команду. Основная задача организации – представлять интересы бизнеса во власти, а представлять их можно только при вашем непосредственном участии, когда вы сами будете обозначать свои интересы и активно работать в тех общественных комитетах, которые созданы в палате. Созданы вами, предпринимателями», - подчеркнул президент ЮУТПП Федор Дегтярев.

Презентацию услуг Южно-Уральской ТПП провел первый вице-президент Игорь Аристов. А руководители подразделений и эксперты палаты тут же, на площадке, развернули 11 консультационных пунктов, где давали предпринимателям практические рекомендации по каждому направлению.

О своем взаимодействии с палатой рассказали представители крупных компаний региона и небольших, семейных бизнесов, давние партнеры и новички, которые при содействии ЮУТПП уже получили успешный опыт участия в спецпроектах ТПП.

Как отмечают в пресс-службе Союза «Южно-Уральская ТПП», одно из ведущих направлений деятельности ЮУТПП – организация бизнес-нетворкинга, поиск новых рынков сбыта, новых клиентов и деловых партнеров для местного бизнеса. Лучшими кейсами, реальными историями и практическими результатами этой работы поделилась с участниками вице-президент Наталья Осипова.

Об общественных комитетах ЮУТПП просто, наглядно и доступно «новичкам» палаты рассказали председатели двух из них – комитета по развитию потребительского рынка Виктория Ломовкина и комитета по правовой поддержке предпринимательства Андрей Коршунов.

А затем прошла церемония вручения наград лауреатам регионального этапа конкурса в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» по итогам 2022 года. Ими стали Промышленная компания «АНЕКО», «Инженерные технологии», компания «Уют» и предприятие «КЕРАМАКС». В торжественной обстановке членский билет ЮУТПП вручили компании «Отельстрой», предоставившей площадку для проведения Дня открытых дверей.