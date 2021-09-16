О результатах реализации проектов инициативного бюджетирования узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»

В программе «Бизнес Большого Урала», выходящей в субботу, 18 сентября, в 20.00 и в воскресенье, 19 сентября, в 20.00 на 31-м канале, телезрители узнают о том, как прошел в Челябинске «Парад первоклассника» и почему Центральный Банк продолжает повышать ключевую ставку рефинансирования.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» управляющий директор ООО «Телекомпания «Деловой Урал» Игорь Степанов, также в выпуске: какие кадры нужны сегодня IT-отрасли; каковы результаты первого года работы проектов в рамках инициативного бюджетирования; как идет подготовка к новому отопительному сезону в Челябинске.

Программу «Бизнес Большого Урала» смотрите также на канале «Интерсвязь ТВ» (цикл выходов на канале начинается со вторника следующей недели): понедельник, среда, пятница – в 7.30; вторник, четверг, суббота и воскресенье - 21.00, соответственно.

Подробнее с содержанием программ телекомпании «Деловой Урал» и отдельных сюжетов можно ознакомиться на сайте телекомпании www . delur . tv и на ее страницах в YouTube, Instagram и ВКонтакте.