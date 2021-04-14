О стратегии развития Челябинска до 2035 года узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»

В программе «Бизнес Большого Урала», выходящей в субботу, 17 апреля, в 20.00 и в воскресенье, 18 апреля, в 20.00 на 31-м канале, телезрители узнают о том, какими видят перспективы отечественной экономики представители бизнеса, входящие в Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» управляющий директор ООО «Телекомпания «Деловой Урал» Игорь Степанов, также в выпуске: какие задачи на ближайшие пять лет поставили перед собой члены Южно-Уральской торгово-промышленной палаты; какие

перспективные направления развития коммунальной отрасли войдут в стратегию жилищно-коммунального хозяйства и стратегию развития Челябинска на период до 2035 года.

Программу «Бизнес Большого Урала» смотрите также на канале «Интерсвязь ТВ» (цикл выходов на канале начинается со вторника следующей недели): понедельник, среда, пятница – в 7.30; вторник, четверг, суббота и воскресенье - 21.00, соответственно.

Подробнее с содержанием программ телекомпании «Деловой Урал» и отдельных сюжетов можно ознакомиться на сайте телекомпании www . delur . tv и на ее страницах в YouTube, Instagram и ВКонтакте.