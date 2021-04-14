14.04.2021
Текслер: Основную часть субботников нужно завершить до майских праздников
14.04.2021
Рыбаку из Миасса понадобилась помощь спасателей
14.04.2021
Активные муниципалитеты Челябинской области получат дополнительные деньги на развитие
14.04.2021
В Еткульском районе национальный проект «Культура» в приоритете
14.04.2021
В 20 раз дороже: в Кыштыме аферисты продают пожилым людям пожарные извещатели по завышенным ценам
14.04.2021
О стратегии развития Челябинска до 2035 года узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
Новая школа, спортобъекты, бульвар: Сергей Антипов рассказал, что еще появится в Курчатовском районе
14.04.2021
Малый и средний бизнес в Челябинской области получит новые льготы
13.04.2021
В Челябинской области массово умирает рыба, сведущие люди бьют тревогу
13.04.2021
Дорожники пообещали Котовой отмыть Челябинск шампунем
12.04.2021
В Челябинской области введено ограничение на движение большегрузов на трассах
12.04.2021