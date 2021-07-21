Об особенностях реализации челябинской стратегии социально-экономического развития узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»

В программе «Бизнес Большого Урала», выходящей в субботу, 24 июля, в 20.00 и в воскресенье, 25 июля, в 20.00 на 31-м канале, телезрители узнают о том, как отразится на российской экономике, в том числе на отечественном металлургическом комплексе, введение Евросоюзом «углеродного налога».

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» управляющий директор ООО «Телекомпания «Деловой Урал» Игорь Степанов, также в выпуске: как ведется реконструкция электрических сетей в уральской глубинке на примере Златоустовского городского округа; почему принятую в Челябинске стратегию социально-экономического развития можно успешно реализовать только при условии её адекватного восприятия бизнесом и обществом в целом, должны ли в связи с этим местные компании внести изменения в стратегии собственного развития.

Программу «Бизнес Большого Урала» смотрите также на канале «Интерсвязь ТВ» (цикл выходов на канале начинается со вторника следующей недели): понедельник, среда, пятница – в 7.30; вторник, четверг, суббота и воскресенье - 21.00, соответственно.

Подробнее с содержанием программ телекомпании «Деловой Урал» и отдельных сюжетов можно ознакомиться на сайте телекомпании www . delur . tv и на ее страницах в YouTube, Instagram и ВКонтакте.