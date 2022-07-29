Определился инвестор, который займется бараками в Ленинском районе Челябинска

Определился инвестор, который будет заниматься комплексным развитием территории жилой застройки в Ленинском районе Челябинска, расположенной в границах: Копейское шоссе, улица Обуховская, улица Туркменская, улица Уральская.

Как сообщил на своей странице в социальной сети глава Ленинского района Александр Орел, на сайте администрации Челябинска размещен протокол аукциона, согласно которому победителем стала компания ООО Специализированный застройщик «ТрестЮг» из Магнитогорска.

«Сейчас на территории площадью 12,24 га расположено 17 жилых домов (площадью более десяти тысяч квадратных метров метров), в том числе шесть аварийных домов и 11 домов с высокой степенью износа. В течение семи лет застройщик должен возвести на их месте комфортное жилье и создать необходимую социальную инфраструктуру», - сообщил Александр Орел.

Перед утверждением проект нового микрорайона пройдет обязательную процедуру публичных слушаний.