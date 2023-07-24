24.07.2023
В Челябинске ограничат движение транспорта по улице 60-летия Октября
24.07.2023
Опубликован топ крупнейших конвергентных операторов. В рейтинг попал провайдер «Ростелеком»
24.07.2023
Учёные ЮУрГУ разрабатывают комплекты здорового питания для туристов и спортсменов
23.07.2023
Итоги недели Челябинска и Челябинской области (с 17.07.2023 по 23.07.2023)
23.07.2023
Анонсы событий и мероприятий на 24 июля (18+)
23.07.2023
В отделе полиции Челябинской области выявили пропажу наркотиков из вещдоков
Опубликован топ крупнейших конвергентных операторов. В рейтинг попал провайдер «Ростелеком»
Аналитики также определили уровень удовлетворенности клиентов пакетными решениями
18.07.2023
«Ростелеком» планирует и дальше обеспечивать интернетом деревени Челябинской области
10.07.2023
«Ростелеком» и автомобильный завод «Урал» договорились о стратегическом партнерстве
30.06.2023
Евгений Макагонов возглавил комитет Союза промышленников и предпринимателей
06.06.2023
Перфоманс под землей: челябинская балерина станцевала в шахте связи
В Челябинске провели городское первенство по шахматам
21.07.2023
В пятницу в Челябинск прибудет ковчег с частицей мощей святой Матроны Московской
20.07.2023
Алексей Текслер проинспектировал ход работ на объектах реконструкции и строительства в Челябинске
19.07.2023
Экс-глава Челябинска и ГУ лесами подали иски в суд из-за здания отеля на Еловом
19.07.2023
Алексей Текслер дал поручения по Каширинскому рынку, на который жалуются челябинцы
19.07.2023