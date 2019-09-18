Отдых на Кипре: обзор лучших пляжей

Каждый год на Кипр прилетают тысячи туристы, чтобы полюбоваться красивыми видами, расслабиться на мягком песке у теплого моря и вдохновиться на новые путешествия.

Отдых на Кипре — отличный вариант как для семейного отпуска, так и для зажигательных молодежных вечеринок.

Выделить какой-то конкретный курорт для идеального отпуска сложно. И даже если планируется поездка на Кипр только в один город, стоит организовать досуг так, чтобы попутешествовать по стране. Не только потому что здесь много достопримечательностей, но и ради хороших пляжей. Каждый год более 50 из них отмечают наградой «Голубой флаг».

Какой же выбрать пляж?

Предлагаем ознакомиться с пляжами, о которых чаще всего оставляют положительные отзывы клиенты турагенства Poehalisnami.ua, чтобы вы могли определиться с местом для отдыха и составить маршрут путешествия!

Пляж Афродиты

Живописный пляж, расположенный между Пафосом и Лимассолом, местные жители называют также Петра-ту-Ромиу. Добраться сюда можно на общественном транспорте или арендовав авто.

Согласно легендам, именно здесь родилась богиня красоты Афродита. В ее честь и назвали огромную скалу на берегу. До сих пор существует много ритуалов, связанных с этим камнем, выполнив которые, можно продлить молодость и найти настоящую любовь.

Однако пользуется популярностью Петра-ту-Ромиу не только благодаря его «мистическому» прошлому, но и потому что здесь очень красиво. Многие туры на Кипр включают экскурсии по «местам Афродиты», и этот пляж обязательно входит в программу.

Нисси Бич

Nissi Beach — один из самых многолюдных пляжей Айя-Напы. Он расположен в живописной бухте, в паре километров от центра города. Если вы предпочитаете спокойный отдых без огромного количества туристов, рассмотрите горящие путевки на Кипр в начале сезона (конец апреля-май). Летом сюда приезжает много европейцев и на берегу каждый день устраиваются шумные вечеринки.

Нисси Бич понравится и семьям с детьми из-за пологого входа в воду и мелководья. Только через 30-50 метров начинается глубина. Море такое чистое, что вода кажется полностью прозрачной. Приходите на пляж утром, когда здесь тихо и малолюдно.

Недалеко расположены лучшие отели Айя-Напы, где можно остановиться семьей или компанией.

Коннос

Коннос Бей точно придется по вкусу тем, кому хочется спокойного, уединенного отдыха среди красивой природы.

Берег покрыт мягким песком, дно тоже песчаное, с пологим заходом в воду. Так как пляж расположен в бухте, защищенной от ветра и прибоя, волн здесь почти не бывает.

На берегу работают пункт проката водного снаряжения и кафе. Есть аттракционы для детей и взрослых.

Курион

Курион находится в 19 км от Лимасола, в заливе Епископи. Побережье смешанное — можно встретить и песок, и некрупную гальку. С двух сторон берег окружен высокими утесами. Вечером на пляже собирается много людей, чтобы полюбоваться как «огненное» солнце «прячется» за массивными скалами. Закаты здесь действительно восхитительные!

Грин Бэй

Зеленая бухта — это пляж в 1,5 км от центра Протараса. Здесь не так хорошо развита инфраструктура, как в других местах, но это не становится преградой для тысяч туристов. А все потому, что на глубине 10 метров создали подводный парк скульптур, экспозиция которого регулярно пополняется. Арендовав снаряжение для дайвинга, вы сможете осмотреть уникальные старинные статуи.

Большинство пляжей Кипра — муниципальные, а значит вход для отдыхающих бесплатен. Цена аренды зонтиков и шезлонгов также установлена официально — по 2,5 евро независимо от того, где вы отдыхаете.