Парк Гагарина в Челябинске с помощью безналичных решений Сбербанка запустил новый сервис

Жители Челябинска теперь могут покупать билеты на аттракционы Центрального парка имени Ю.А. Гагарина с помощью мобильного телефона. Подключение к современному платежному сервису обеспечил Сбербанк.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Челябинского отделения Сбербанка, чтобы воспользоваться этой услугой, нужно скачать новое бесплатное приложение «Парк Гагарина» через GooglePlay или AppStore и зарегистрироваться по номеру телефона. Будет создана виртуальная карта для оплаты. Пополнить её тоже можно в приложении.

«Мы рады, что при участии Сбербанка любимый парк челябинцев становится более комфортным и современным. Стоять в очереди за бумажными билетами и даже заранее покупать билет в приложении теперь не надо. Достаточно предъявить оператору аттракциона приложение с QR-кодом. Сотрудник парка сканирует код — и покупка совершена. Безусловно, это очень своевременное и удобное решение», - рассказал Управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов.

QR-код для скачивания приложения «Парк Гагарина»: