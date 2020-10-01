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На аттракционы без очереди

Парк Гагарина в Челябинске с помощью безналичных решений Сбербанка запустил новый сервис

Экономика
Сегодня, 16:02
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Автор: 
Любовь Юрина

Жители Челябинска теперь могут покупать билеты на аттракционы Центрального парка имени Ю.А. Гагарина с помощью мобильного телефона. Подключение к современному платежному сервису обеспечил Сбербанк. 

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Челябинского отделения Сбербанка, чтобы воспользоваться этой услугой, нужно скачать новое бесплатное приложение «Парк Гагарина» через GooglePlay или AppStore и зарегистрироваться по номеру телефона. Будет создана виртуальная карта для оплаты. Пополнить её тоже можно в приложении.

«Мы рады, что при участии Сбербанка любимый парк челябинцев становится более комфортным и современным. Стоять в очереди за бумажными билетами и даже заранее покупать билет в приложении теперь не надо. Достаточно предъявить оператору аттракциона приложение с QR-кодом. Сотрудник парка сканирует код — и покупка совершена. Безусловно, это очень своевременное и удобное решение», - рассказал Управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов.

QR-код для скачивания приложения «Парк Гагарина»:

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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