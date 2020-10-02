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Первые выплаты за классное руководство южноуральские педагоги получат до Дня учителя

Экономика
Сегодня, 16:03
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Автор: 
Любовь Юрина

Почти 18 тысяч педагогов школ Челябинской области получат первые выплаты за классное руководство до Дня учителя, который отмечается пятого октября.

На эти цели регион получил из федерального бюджета 536,5 миллиона рублей. Деньги уже направлены в муниципалитеты.

Напомним, президент Владимир Путин, обращаясь с Посланием к Федеральному собранию, выступил с инициативой введения с первого сентября 2020 года федеральных доплат классным руководителям в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях.

«В большинстве территорий учителя уже получили выплаты выплаты за классное руководство в сентябре. В этом учебном году развитие воспитания в школах станет одним из главных лейтмотивов», - рассказал министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов.

В минобрнауки пояснили, классное руководство не связано с занимаемой педагогическим работником должностью и не входит в состав его должностных обязанностей. Эта обязанность возлагается на педагогов только с их согласия.

Размер денежного вознаграждения за классное руководство составляет пять тысяч рублей в месяц. Выплаты осуществляются с учетом районных коэффициентов, уточнили в министерстве.

Педагог может получать и две выплаты (но не более) при условии осуществления им классного руководства в двух и более классах.

Размер вознаграждения не зависит от количества учеников в каждом из классов, а также от реализуемых в них общеобразовательных программ, включая адаптированные общеобразовательные программы.

«Доплата за классное руководство является составной частью заработной платы педагогического работника. В связи с этим она осуществляется педагогам одновременно с выплатой зарплаты, учитывается при определении налоговой базы по НДФЛ, при определении отчислений по страховым взносам, при определении размера среднего заработка, при исчислении пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам», - пояснили в министерстве.

В период приостановления учебных занятий размер доплат снижаться не будет. Юристы поясняют, что периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, а также периоды отмены (приостановления) занятий по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, не совпадающие с ежегодным отпуском педагогических работников, являются для них рабочим временем.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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