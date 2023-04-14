Подразделение ММК награждено за участие в нацпроекте «Производительность труда»

ООО «Механоремонтный комплекс» Группы компаний ПАО «ММК» (Магнитогорск, Челябинская область) награжден за участие в национальном проекте «Производительность труда».

Как напоминают в управлении информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината, данный нацпроект был запущен в 2018 году министерством промышленности Российской Федерации. В 60-ти регионах страны создали региональные центры компетенций (РЦК) как подразделения фондов развития промышленности. Центры помогают компаниям внедрять бережливое производство, совершенствовать управление и логистические цепочки. Функционирует РЦК и в Челябинской области.

Один из проектов, реализуемых центром компетенций в рамках «Производительности труда», – «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях». В Магнитогорске его внедрили уже на трех площадках, одна из них – ООО «Механоремонтный комплекс» (МРК).

В ходе реализации проекта формируют команду из сотрудников для внедрения изменений и создают производственный поток – образец для последующей самостоятельной работы. Проводят анализ, позволяющий выявить «узкие места», снижающие эффективность выполнения задач.

«Устранение проблем повышает производительность труда и увеличивает доходы предприятия», - отмечают в управлении информации и общественных связей ММК.

Пилотный поток-образец был запущен в цехе металлоконструкций ООО «МРК». На реализацию потребовалось шесть месяцев: проект стартовал 30 августа 2022 года. Всего в цехе выявили 208 проблем. Часть из них устранили или уменьшили в рамках пилотного потока. Работа будет продолжена – реализация проекта рассчитана на три года. За это время полученный опыт будет ретранслирован на все предприятие. На очереди - ЦРМО-3 и литейный цех. В 2024 году – механический цех, ЦРМО-1 и ЦРМО-2.

В процессе реализации пилотного потока достигнуты следующие результаты: время протекания процессов снизилось на 10,5 процента, объем незавершенного производства – на 44,2 процента, выработка увеличилась на 13,3 процента.

Сотрудники и руководство ООО «МРК» отмечают: адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях реально работает.