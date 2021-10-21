21.10.2021
На вокзалах ЮУЖД усилены меры эпидемиологической безопасности
21.10.2021
Представители ММК расскажут на форуме в Верхней Пышме о применении цифровых технологий в управлении персоналом
21.10.2021
Челябинец напал с ножом на охранника стоянки
21.10.2021
В Челябинской области зарегистрированы новые случаи гибели животных от бешенства
21.10.2021
На четверть выросло число отправленных на карантин по ОРВИ классов в Челябинской области
21.10.2021
Мегафон для AliExpress: «Мобильный ID» теперь доступен клиентам самого посещаемого маркетплейса России
Представители ММК расскажут на форуме в Верхней Пышме о применении цифровых технологий в управлении персоналом
20.10.2021
ММК упрочил позиции в рейтинге ESG-отчетности AK&M
20.10.2021
ММК: «Зеленое» финансирование позволит экономике эффективнее двигаться к углеродной нейтральности
19.10.2021
ММК посетила с рабочим визитом делегация Минприроды России
19.10.2021
ММК снижает воздействие вредных и опасных факторов коксохимического производства
Владимир Путин подписал Указ о нерабочих днях в октябре-ноябре
20.10.2021
Неработающих и невакцинированных пенсионеров предлагают отправить на самоизоляцию
20.10.2021
В Челябинской области пока не планируют увеличивать продолжительность осенних каникул
19.10.2021
Вопросы и ответы о вакцинации для пожилых и не только
18.10.2021
Противопоказания для прививки от ковида и где южноуральцам получить медотвод
15.10.2021