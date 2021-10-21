Представители ММК расскажут на форуме в Верхней Пышме о применении цифровых технологий в управлении персоналом

Представители ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (Челябинская область) и корпоративного учебного центра «Персонал» принимают участие в работе форума «Новая роль HR для повышения эффективности персонала базовых предприятий промышленности», стартовавшего сегодня, 21-го октября, в городе Верхняя Пышма.

Кроме ММК и «Персонала», организаторами III HR-форума PRO ФОРМАТ являются Уральская горно-металлургическая компания (УГМК), Технический университет УГМК и Ассоциация промышленников горно-металлургического комплекса России.

Как сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», в работе форума принимают участие специалисты по обучению и развитию персонала, HR-аналитики и другие специалисты, отвечающие за работу с персоналом.

Участникам форума предстоит обсудить вопросы, связанные с трансформацией работы с персоналом в современных условиях, а также современные HR-решения и технологические инструменты, которые помогут справиться с новыми вызовами времени и будут способствовать оптимальному развитию и стабильности компании.

Представители ПАО «ММК» выступят с докладами о создании современных общественных пространств, использовании цифровых технологий в управлении персоналом и о стандартах ESG, внедряемых для устойчивого развития ПАО «ММК».

Во второй день работы форума участникам предстоит разработать и презентовать дорожные карты по различной тематике, в числе которых разработка показателей эффективности, разработка и реализация плана развития корпоративной культуры и повышения вовлеченности сотрудников, разработка ИТ-архитектуры HR.