Президент согласовал сделку по продаже акций челябинского «Метрана», принадлежащих Emerson

Президент России Владимир Путин разрешил совершение сделок по приобретению акций АО "Промышленная группа "Метран" (Челябинск), принадлежащих американской инжиниринговой компании Emerson Electric Co.

Соответствующее распоряжение о специальном решении опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, ООО «Метран Холдинг» разрешается приобрести 178 обыкновенных акций АО «Промышленная группа „Метран“», принадлежащих Транмет Холдингс Б.В. (Нидерланды, Tranmet Holdings B.V. входит в Emerson Electric Co.) и одну обыкновенную акцию предприятия у Tranmet Holdings Limited (Великобритания, также входит в Emerson Electric Co.).

Кроме того, «Метран Холдинг» приобретет у Emerson Electric Nederland B. V. 100% долей в уставном капитале ООО «Эмерсон», принадлежащего Эмерсон Электрик Недерланд Б.В. Компания зарегистрирована в Москве и занимается торговлей и обслуживанием электротехнического оборудования.

Emerson Electric в мае 2022 года объявила о прекращении ведения бизнеса в РФ. В сентябре корпорация заключила соглашение о продаже российских активов - АО «ПГ “Метран”» и ООО «Эмерсон» - местному руководству. В промышленной группе сообщили, что сделка готовится с учетом указа президента РФ, запретившего сделки с иностранными долями для ряда российских компаний, в число которых включили и «Метран», без специального разрешения.

На челябинском заводе производят измерительное, метрологическое, аналитическое и регулирующее оборудование.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Метран холдинг» было зарегистрировано в августе 2022 года (в равных долях принадлежит генеральному директору АО «Промышленная группа "Метран"» Антону Дружинину и генеральному директору ООО «Эмерсон» Николаю Шестакову).