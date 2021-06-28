28.06.2021
Программа операционной трансформации ЧЦЗ решает экологические проблемы Челябинска
28.06.2021
Челябинки взяли огромные кредиты, чтобы перевести деньги аферистам
28.06.2021
В Челябинске на пит-стоп остановились участники международного ралли «Шелковый путь»
28.06.2021
В Каслях сотрудник колонии помог сбежать заключенному
28.06.2021
В Карабаше арестован полицейский, избивший задержанного
28.06.2021
Дебоширы, угрожавшие полицейским, отправлены в колонию
Программа операционной трансформации ЧЦЗ решает экологические проблемы Челябинска
24.06.2021
Металлурги ЧЦЗ обустроят территорию Челябинска вдоль улицы Автодорожной
24.06.2021
Информационную открытость ЧЦЗ оценили на Всероссийском уровне
15.06.2021
Челябинский проект «ЧЦЗ. Монологи о главном» занял третье место в международном конкурсе «Пресс-служба года 2020»
15.06.2021
Более восьми тысяч цветов украсили территорию Челябинского цинкового завода
В Локомотивном, где жители уже больше недели без воды, новые аварии на водоводе
27.06.2021
Министр: Никто в Локомотивном не понимает, как осуществлять водоснабжение города
25.06.2021
Горожане предлагают чиновникам Челябинска лично сесть за руль ночью и протестировать «островки безопасности»
24.06.2021
Заставят ли студентов и абитуриентов в Челябинской области прививаться от ковида?
23.06.2021
Эксперт: «Островки безопасности» на Комсомольском проспекте появились без проекта
23.06.2021