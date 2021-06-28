Программа операционной трансформации ЧЦЗ решает экологические проблемы Челябинска

В рамках реализации программы операционной трансформации на входящем в состав холдинга Уральской горно-металлургической компании Челябинском цинковом заводе успешно реализован экологический проект по переработке цинксодержащего грунта старого рудного двора.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в отделе по связям с общественностью АО «ЧЦЗ», более 40 лет все концентраты, поступающие на Челябинский цинковый завод, предварительно выгружались на рудном дворе. В 2020 году на месте рудного двора началось строительство закрытого склада концентратов. При разработке котлована под строительство над глиняной прослойкой обнаружили цинксодержащий слой грунта, который подлежал захоронению на полигоне твердых бытовых отходов.

Тогда металлурги приняли решение переработать почти три тысячи тонн загрязненного грунта дроблением и грохочением. Полученная смесь содержала более 25 процентов цинка. В результате завод утилизировал подлежавший захоронению грунт, получив дополнительно более 396 с половиной тонн цинка, а экономический эффект составил 66 миллионов рублей.