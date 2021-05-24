«Пятёрочка» установила новые фандоматы в Челябинске

Торговая сеть «Пятёрочка» продолжает развивать проект по сбору использованной пластиковой и алюминиевой тары у челябинцев с помощью фандоматов.

Фандоматы принимают ПЭТ-бутылки и алюминиевые банки из-под напитков любых цветов и объёмом до двух литров, которые в дальнейшем транспортируются на перерабатывающие предприятия и используются для изготовления различных бытовых материалов. Проект призван стимулировать ответственное потребление и поощрять стремление гостей магазинов к раздельному сбору мусора.

«Установка фандоматов в магазинах и на площадках крупных массовых мероприятий, где мы выступаем партнёром, - один из способов создать дополнительные возможности для экологичного образа жизни и формирования полезных «зелёных» привычек у наших гостей. В поддержку этого направления мы также запустили специальный лендинг eco.5ka.ru, где мы рассказываем, как своими простыми действиями каждый может помочь природе, как правильно утилизировать отходы, чтобы сделать планету чище и снизить нагрузку на экологию. Мы видим, что наши инициативы находят отклик у гостей. Уверен, популяризация таких проектов поможет существенно сократить количество отходов, которые попадают на полигоны», - комментирует директор макрорегиона «Южный Урал» торговой сети «Пятёрочка» Антон Безрядин.

Напомним, первый фандомат «Пятёрочка» установила на территории Челябинска в декабре 2020 года в магазине по адресу улице Доватора, 16. Менее чем за полгода с его помощью было собрано и направлено на переработку более 4000 единиц бутылок и банок: порядка 200 килограммов пластика и 50 килограммов алюминия.

Теперь сдать вторсырьё можно ещё в трёх магазинах города по адресам: улица Лесопарковая, 5, улица Цвиллинга, 83 и улица Воровского, 32.

Кстати, в качестве дополнительной мотивации в магазине на Лесопарковой за каждые пять единовременно сданных бутылок или банок можно получить один купон для обмена на полезный подарок: многоразовую сумку для покупок или мешочек для овощей и фруктов. Акция проходит до 28 мая, обмен купонов производится по пятницам.