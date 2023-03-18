Работники Wildberries Челябинской области создают профсоюз

В Челябинской области работники пунктов выдачи заказов Wildberries создают профсоюзную организацию. Одна из главных задач – объединить работников сети из разных городов России. Такое решение принято по итогам встречи Федерации профсоюзов с сотрудниками сети.

Работники передали в Федерацию профсоюзов многочисленные обращения от коллег на условия труда в пунктах выдачи, все они в данный момент рассматриваются профсоюзными юристами.

«Возмущение вызывает тот факт, что сотрудники сети зачастую находятся в разном правовом статусе. Они могут быть зарегистрированы как самозанятые, по договору гражданско-правового характера, как индивидуальные предприниматели. А эти категории выведены из трудовых отношений», – отмечает председатель Федерации профсоюзов Олег Екимов.

Новая профсоюзная структура при поддержке Федерации профсоюзов Челябинской области представит интересы работников. В этом легализованном статусе можно будет максимально эффективно вести правозащитную работу, переговоры с компанией, обращаться в надзорные органы.

Лидером первичной профсоюзной организации Wildberries станет менеджер одного из пунктов выдачи заказов Челябинской области.

В федерации профсоюзов Челябинской области уточняют, что желающие присоединиться к профсоюзной организации могут обратиться:

тел.: 8 (351) 263-42-85 (график работы: пн-чт с 8:30 до 17:30, пт с 8:30 до 16:15)

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