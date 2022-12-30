Размеры соцвыплат повышают в Челябинской области

С января 2023 года в Челябинской области будут увеличены размеры региональных социальных выплат. Материнский (семейный) капитал будет проиндексирован на 14% до 123 302 рублей. Остальные региональные меры социальной поддержки проиндексируют на 6%.

Новые размеры пособий для семей с детьми сообщили в региональном министерстве социальных отношений:

базовый размер пособия на ребенка с учетом коэффициента 1,15 – 352 руб.

на детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, и детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, с учетом районного коэффициента 1,15 – 528 руб.

на детей одиноких матерей и детей-инвалидов с учетом районного коэффициента 1,15 – 704 руб.

на детей-инвалидов, воспитываемых одиноким трудоустроенным родителем с учетом районного коэффициента 1,15 – 16 261 руб.

областное единовременное пособие при рождении ребенка – 6 360 руб.

дополнительная мера социальной поддержки по оплате ЖКХ многодетным семьям – 1 492 руб.

социальная выплата многодетной семье на приобретение жилого помещения взамен предоставления в собственность бесплатно земельного участка – 277 805 руб.

ежемесячная денежная выплата родителям, имеющим детей в возрасте до 18 лет, страдающих фенилкетонурией, целиакией, буллезным эпидермолизом или ихтиозом, – 5 300 руб.

Также на 6% проиндексированы денежные выплаты на детей, переданных опекунам, приемным родителям:

денежные средства на реализацию права бесплатного проезда – 594 руб.

денежные средства на оплату подготовительных курсов по подготовке в вузы – 5 285 руб.

единовременное денежное пособие по окончании пребывания под опекой и в приемной семье по достижении возраста 18 лет – 1 218 руб.

денежная компенсация материального обеспечения по окончании пребывания под опекой и в приемной семье по достижении возраста 18 лет – 52 860 руб.

ежемесячная выплата на приобретение предметов хозяйственного обихода, личной гигиены, игр, игрушек и книг (приемные семьи) – 389 руб.

единовременная выплата на приобретение мебели (приемные семьи) – 36 669 руб.

вознаграждение за воспитание приемного ребенка – 6276,44 руб.

Также с 1 января 2023 года на 6% увеличится размер выплат южноуральцам «серебряного возраста»: