Размеры соцвыплат повышают в Челябинской области

С января 2023 года в Челябинской области будут увеличены размеры региональных социальных выплат. Материнский (семейный) капитал будет проиндексирован на 14% до 123 302 рублей. Остальные региональные меры социальной поддержки проиндексируют на 6%.
Новые размеры пособий для семей с детьми сообщили в региональном министерстве социальных отношений:
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базовый размер пособия на ребенка с учетом коэффициента 1,15 – 352 руб.
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на детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, и детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, с учетом районного коэффициента 1,15 – 528 руб.
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на детей одиноких матерей и детей-инвалидов с учетом районного коэффициента 1,15 – 704 руб.
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на детей-инвалидов, воспитываемых одиноким трудоустроенным родителем с учетом районного коэффициента 1,15 – 16 261 руб.
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областное единовременное пособие при рождении ребенка – 6 360 руб.
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дополнительная мера социальной поддержки по оплате ЖКХ многодетным семьям – 1 492 руб.
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социальная выплата многодетной семье на приобретение жилого помещения взамен предоставления в собственность бесплатно земельного участка – 277 805 руб.
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ежемесячная денежная выплата родителям, имеющим детей в возрасте до 18 лет, страдающих фенилкетонурией, целиакией, буллезным эпидермолизом или ихтиозом, – 5 300 руб.
Также на 6% проиндексированы денежные выплаты на детей, переданных опекунам, приемным родителям:
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денежные средства на реализацию права бесплатного проезда – 594 руб.
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денежные средства на оплату подготовительных курсов по подготовке в вузы – 5 285 руб.
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единовременное денежное пособие по окончании пребывания под опекой и в приемной семье по достижении возраста 18 лет – 1 218 руб.
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денежная компенсация материального обеспечения по окончании пребывания под опекой и в приемной семье по достижении возраста 18 лет – 52 860 руб.
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ежемесячная выплата на приобретение предметов хозяйственного обихода, личной гигиены, игр, игрушек и книг (приемные семьи) – 389 руб.
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единовременная выплата на приобретение мебели (приемные семьи) – 36 669 руб.
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вознаграждение за воспитание приемного ребенка – 6276,44 руб.
Также с 1 января 2023 года на 6% увеличится размер выплат южноуральцам «серебряного возраста»:
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ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, ветеранам военной службы (с телефоном) – 1598 руб.
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ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, ветеранам военной службы (без телефона) – 1395 руб.
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ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Челябинской области (с телефоном) – 1395 руб.
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ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Челябинской области (без телефона) – 1191 руб.
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ежемесячная денежная выплата труженикам тыла – 1890 руб.
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ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий, – 2120 руб.
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ежемесячное социальное пособие детям погибших участников Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам – 1 060 руб.
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ежемесячное вознаграждение лицам, осуществляющим уход за лицами пожилого возраста и инвалидами на основании договора о приемной семье – 9 764 руб.
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ежемесячная денежная выплата сельским специалистам – 1 668 руб.