Развитие бренда премиального алкоголя, созданного рустамом тарико

В прошлом году компания Рустама Тарико «Русский Стандарт Водка» отметила 20 лет со дня своего основания. Именно «Русский Стандарт» стал первым в России производителем, который выпускал премиальную русскую водку. Продукция Тарико занимает свыше 30% рынка. У себя на родине бренд упорно наращивает объемы выпуска: в 2017 году количество проданного товара увеличилось на 20%, а в 2018 — на 4%.

Что касается международного рынка, в мире продукция представлена в 85 странах и почти в тысяче международных аэропортов. Бренд завоевал золотые медали на таких конкурсах, как International Spirits Challenge в 2018 году, The Grocer Drink Awards в 2017, The Spirits Business Vodka Masters в 2016 и 2014 годах, Ultimate Spirits Challenge в 2015, Best Vodka в 2013, 2011 и 2010 годах.

Основание Группы компаний «Руст»

Предприниматель Рустам Тарико в 90-е годы был одним из немногих, кто владел компанией с лицензией на право продавать в России импортный алкоголь. В 1998 году он создал собственную российскую премиальную торговую марку, продукты которой могли себе позволить люди не только состоятельные, но и со средним достатком. Предприниматель создавал свои продукты согласно идеологии affordable luxury — «доступная роскошь».

Свой первый опыт работы с алкогольной продукцией Рустам Тарико получил, занимаясь консультированием в одной из международных компаний. В 1992 году предприниматель открыл собственную организацию под названием «РУСТ ИНК.». Она занималась импортом в Россию иностранных товаров высокого качества. В течение нескольких лет «РУСТ ИНК.» стал одним из самых крупных в России импортеров всемирно известных алкогольных брендов:

● виски Johnnie Walker;

● джин Gordon's;

● коньяк Remy;

● ликер Cointreau и другие.

Водка класса «люкс»‎ по доступной цене

Собственная марка алкоголя появилась у Рустама Тарико в 1998 году. Он назвал ее «Русский Стандарт». Главной идеей создания бренда был выпуск статусного продукта, в котором сочеталась бы верность традициям и соответствие высоким стандартам качества. Как это ни странно для страны, которая во всем мире известна как родина водки, до появления «Русского Стандарта» на российском рынке не существовало собственного премиального водочного бренда. Поэтому Рустам Тарико поставил перед собой амбициозную задачу: начать производство лучшей в мире водки. И, как показал опыт побед на международных конкурсах, ему это удалось.

Ассортимент Группы компаний «Руст»

Российскому потребителю понравился новый премиальный бренд «Русский Стандарт Original», вслед за которым компания представила покупателям водочные марки «Русский Стандарт Platinum» и «Русский Стандарт Gold», а вместе с ними и «IMPERIA» — водку ультра-премиум класса. Все они заняли на российском рынке лидирующие позиции в своих категориях.

Компании Рустама Тарико выпускают не только водку. Например, Группа компаний «Руст» в прошлом году сообщила о намерении заняться производством коньяка «Дубровский». В ассортименте продукции Группы можно найти мексиканскую текилу Sierra и французский коньяк Remy Cointreau.

Особое место в дистрибьюторской деятельности ГК «Руст» занимает выпуск итальянских вин старого света марки Тerrasole. Некоторые сорта винограда, используемого для производства, существуют много веков. Так на столах российских потребителей появились сухие (Terrasole Trebbiano и Terrasole Sangiovese) и купажированные (Terrasole Vino Bianco и Terrasole Vino Rosso) итальянские вина.

Золото на конкурсах

Качество продукции и инновационность производств компаний Рустама Тарико по достоинству оценивают эксперты мирового уровня. К примеру, на Петербургском международном экономическом форуме компания «Русский Стандарт Водка» была названа победителем всероссийского государственного конкурса «Экспортер года».

Также компания одержала победу на международном конкурсе International Spirits Challenge. В нем участвовало свыше 120 брендов, их оценивали 50 членов жюри. Водки «Русский Стандарт Platinum» и Żubrówka Bison Grass (Рустам Тарико владеет алкогольным холдингом CEDC в Польше, который производит «Absolwent», «Zubrowka», «Soplica» и так далее) получили главный приз конкурса – «Двойное золото» – как лучший бренд в своей категории.

«Зеленая Марка»

Продукцию Группы компаний «Руст» — «Русский Стандарт», «Зеленую Марку», Zubrowka и другие бренды — продают в 85 странах мира. Холдинг около шести лет развивает бренд «Зеленая Марка». В этом году американский журнал Impact включил его в список 15 мировых брендов крепкого алкоголя с самыми высокими темпами роста объема продаж. Самые высокие темпы роста были отмечены в Германии (+39%), Казахстане (+38%) и Латвии (25%).

Согласно отчетности компании, объемы продаж холдинга Рустама Тарико «Руст» увеличиваются на протяжении 13 кварталов подряд. В первом квартале 2019 года глобальные продажи «подскочили» на 14% и составили 7,23 млн 9-литровых коробов.

За последние три месяца объемы продаж брендов «Руста» на российском рынке выросли до 1,83 млн 9-литровых коробов, что на 12,8% больше, чем за тот же период прошлого года.

Объемы продаж алкогольных брендов Рустама Тарико за границей также увеличиваются. Например, в Польше рост составил 13,1%.

«Русский Стандарт Эрмитаж»

Компания Рустама Тарико «Русский Стандарт Водка» периодически выпускает лимитированные коллекции, которые приурочены к определенным событиям, либо связаны с искусством и архитектурой. Например, в феврале этого года компания ограниченно произвела уже шестую по счету коллекцию, тематически связанную с шедеврами современного искусства. Она получила название «Русский Стандарт Эрмитаж». Этикетка была расписана так же, как и фасад одноименного музея в Санкт-Петербурге. Приобрести эксклюзивную бутылку можно было только в аэропортах.

«Русский Стандарт Original»

В июле этого года компания Рустама Тарико «Русский Стандарт Водка» представила широкой публике обновленный «Русский Стандарт Original», не только облачив бутылку в новую упаковку, но и улучшив качество продукта. Дизайн этикетки стал минималистичным, сдержанным. Также было разработано особое оформление колпака. А на бутылке появилась отсылка к родному города компании, принадлежавшей Рустаму Тарико, — Санкт-Петербургу. Привычный продукт в новом исполнении появился на полках магазинов нашей страны уже в этом году.

Уверенное лидерство на российском и международном рынках, высокие награды на престижных конкурсах, постоянное увеличение активов компании и выход на новые рынки сбыта — всё это позволяет с уверенностью говорить о динамичном и непрекращающемся развитии алкогольного холдинга «Руст».