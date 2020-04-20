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РКО в Челиндбанке стало дешевле

Экономика
Сегодня, 15:27

В Челиндбанке снизили тарифы на РКО, чтобы поддержать клиентов в непростые времена,

А следующие операции для клиентов стали бесплатными:зачисление денежных средств на счета физических лиц, поступивших в безналичном порядке со счетов юридических лиц и ИП, открытых в ПАО «Челиндбанк»; подключение и использование сервиса «Информационный» Mobile-банкинг; подключение к автоматическому информированию (посредством SMS и электронной почты); информирование посредством электронной почты.

Снижена плата за информирование посредством SMS.

Кроме того, в Челиндбанке продолжает действовать специальное предложение для клиентов по РКО. Если по вашей рекомендации новый клиент открывает расчетный счет в Челиндбанке, то вы получаете следующие бонусы: бесплатное обслуживание любого из пакетов услуг по РКО; бесплатные расчеты с партнером, открывшим счет в Челиндбанке по вашей рекомендации; месяц бесплатного обслуживания за каждого партнера.

Подать заявку на открытие счета можно на сайте Банка.

 

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