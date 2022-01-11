РМК присвоили кредитные рейтинги

Рейтинговое агентство АКРА присвоило Группе «Русская медная компания» (Группа РМК) рейтинг на уровне А+(RU). Прогноз по рейтингу – «стабильный». Эксперты АКРА отметили сильные рыночные позиции компании, а также сильный бизнес профиль, который обусловлен низкой себестоимостью производства меди, обеспеченностью ресурсной базой, а также сильной производственной диверсификацией. Среди ключевых факторов оценки в рейтинге упоминается, что РМК - вторая по объёмам производства меди в концентрате компания в России и первая в стране по объёмам доказанных запасов на своём балансе (восьмое место по этому показателю в мире).

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Как сообщает департамент информационной политики и связей с общественностью РМК, подтверждённые запасы Русской медной компании превышают 16 миллионов тонн меди, что гарантирует обеспечение Группы РМК собственным сырьём на ближайшие 30 лет. По прогнозам аналитиков АКРА, благодаря запуску новых проектов Группа РМК в ближайшие годы выйдет на первое место в России по объёму производства меди.

Ещё одно рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило Группе РМК рейтинг кредитоспособности на уровне ruА+, также оценив прогноз по рейтингу как «стабильный». Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным.

Аналитики «Эксперт РА» положительно оценили расширение производственных мощностей Группы РМК, что, по их мнению, позитивно влияет на операционные и финансовые результаты компании. В 2020 году завершено строительство Томинского ГОКа, что позволило увеличить выпуск меди в медном концентрате по итогам на 30.06.2021 LTM на 94%, меди в катодном эквиваленте – на 65%.

Сразу после завершения инвестиционного проекта Томинского ГОКа РМК приступила к строительству комбината «Амур Минералс» на Малмыжском месторождении в Хабаровском крае. Ввод в эксплуатацию планируется в 2023 году с выходом на проектную мощность в 2024 году, что позволит компании перерабатывать дополнительно до 90 миллионов тонн руды в год и удвоить имеющиеся перерабатывающие мощности. Выпуск меди в медном концентрате при этом увеличится на 250 тысяч тонн в год.

Кредитные рейтинги выражают мнение аналитических агентств относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.