Робот-Рекрутер помогает ММК в наборе персонала
Экономика
Сегодня, 16:10

Проект «Робот-Рекрутер», реализуемый на Магнитогорском металлургическом комбинате, позволяет на новом уровне вести отбор персонала. Этот проект, стартовавший в июне 2018 года, является частью комплексного проекта инновационного развития «ММК-Индустрия 4.0».

«Робот-Рекрутер» отвечает самым современным требованиям, - отметил руководитель проекта, старший менеджер управления кадров ПАО «ММК» Сергей Козлов. - Внедрение в HR процессы ПАО «ММК» новой автоматизированной системы позволило не только расширить географию поиска молодых специалистов-выпускников образовательных учреждений, создать открытый и равный доступ к информации о вакансиях ПАО «ММК», размещенных в Интернет-ресурсах, но и запустить сервис электронного резюме, текстового и голосового чат-бот помощников, предоставляющих возможность соискателям из любого уголка страны заявить о себе, а нам – принять лучшего кандидата из лучших».

Робот-рекрутер подбирает по заданным требованиям резюме соискателей из электронной базы кандидатов, а также поддерживает обратную связь с соискателем: благодарит за проявленный интерес к вакансии в случае заполнения резюме, приглашает на собеседование в формате СМС, при этом соискатель сам выбирает удобное для него время. Также Робот-Рекрутер отправляет сообщение о закрытии вакансии.

Интегрированный в систему сервис «Видеоинтервью» позволяет эффективнее и быстрее выбрать кандидата из числа уже подобранных соискателей. Соискатель в удобное для него время записывает видеоинтервью, отвечая на вопросы, и отправляет запись HR-менеджеру.

С начала мая на странице вакансий корпоративного сайта ПАО «ММК» зафиксировано 9 294 посетителя. Откликнулись на вакансии и оставили резюме 2 179 человек.

Отправить новость
Происшествия
17.09.19 15:34
Пьяный магнитогорец обещал взорвать дом, если ему не дадут телефон Виктора Рашникова
Экономика
10.09.19 10:31
ММК приступил к реализации важного экологического проекта
Культура
29.08.19 15:47
«Перекликаются гитары…»
В Магнитогорске состоялся отборочный тур фестиваля авторской песни
Спорт
29.08.19 15:36
Представители Магнитки завоевали серебро мирового профессионального чемпионата
20.09.19 09:51
Финансовая система Челябинской области: от губотдела до министерства
20.09.19 09:34
ВТБ улучшает условия кредитования предприятий АПК
19.09.19 17:05
Выбрать где провести новогодний корпоратив стоит уже сейчас
19.09.19 15:46
ВТБ выдает каждый третий кредит по ипотеке с господдержкой
19.09.19 11:59
Профессиональное обслуживание трансформаторных подстанций
19.09.19 10:03
Чем отличаются пластиковые окна друг от друга?
18.09.19 16:58
Алексей Текслер о «Садах России»: Предприятию будет оказана поддержка в части увеличения экспорта
18.09.19 10:43
ВТБ в Тюменской области на треть нарастил портфель привлеченных средств
18.09.19 10:26
ВТБ реализовал мгновенное пополнение брокерского счета
18.09.19 10:13
Алексей Текслер: Перед Челябинской областью стоит задача увеличить объем экспорта почти в три раза.
Политика
Сегодня, 14:54
Не для всех
Первые публичные слушания по объединению Коркино, Розы и Первомайского назначены на утро
Политика
Сегодня, 11:46
Челябинская область более чем на месяц останется без двух омбудсменов
Новости
Сегодня, 16:16
Экономика
В Магнитогорске посчитали затраты на подготовку школ
Сегодня, 15:45
Общество
Магнитогорск попал в регионы-лидеры по производству самогона
Сегодня, 15:28
Происшествия
В Челябинске при сбыте «Белого китайца» задержана цыганка
Сегодня, 14:40
Общество
Даже в колониях люди чувствуют себя свободней: Маргарите Павловой не понравилось в психбольнице Челябинска
Сегодня, 13:17
Спорт
Южноуральцы собрали урожай наград на Всероссийских юношеских Играх
Опрос

Почему в Челябинске нет туалетов?

Материалы рубрики
Сегодня, 16:16
Экономика
В Магнитогорске посчитали затраты на подготовку школ
20.09.19 13:01
Экономика
ВТБ выдал АО «Сорбент» гарантии для модернизации производства
20.09.19 09:34
Экономика
ВТБ улучшает условия кредитования предприятий АПК
19.09.19 15:46
Экономика
ВТБ выдает каждый третий кредит по ипотеке с господдержкой
18.09.19 10:43
Экономика
ВТБ в Тюменской области на треть нарастил портфель привлеченных средств
Теги
ММК
Магнитогорск
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свои новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика