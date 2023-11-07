«Россети Урал» предупреждают о необходимости легализовать все линии связи, размещенные на ЛЭП

Энергетики «Россети Урал» информируют операторов связи в Челябинской области о необходимости заключения договоров с энергокомпанией для легализации размещения на опорах воздушных линий электропередачи (ЛЭП) линий связи, в том числе волоконно-оптического кабеля связи (ВОЛС), сообщает пресс-служба компании.

Напомним, компания «Россети Урал» эксплуатировала сети «АЭС Инвест» с 2019 года по договору аренды, который предусматривал обеспечение электроснабжения клиентов и поддержание имущества в исправном состоянии. В октябре 2023 года «Россети Урал» приобрела в собственность сети ООО «АЭС Инвест», расположенные на территории 27 муниципальных образований Челябинской области (порядка 70 населенных пунктов).

После этого становится возможным решение вопросов реконструкции и технического перевооружения приобретенных сетевых активов.

В настоящий момент энергетики компании приступили к полноценной ревизии купленного компанией сетевого комплекса.

В соответствии с первоначальным анализом, на приобретенных компанией энергообъектах размещен значительный объем ВОЛС, что вызывает серьезные опасения у энергетиков. Большая часть электросетевого оборудования отработала нормативные сроки эксплуатации. Длительное время прежним собственником сетей не проводились ремонты в необходимых объемах на воздушных линиях электропередачи, специфика процедуры банкротства также не позволяла это делать. Кроме того, условия аренды не позволяли проводить работы капитального характера. В настоящее время, когда энергетики «Россети Урал» приобрели в собственность данные электросетевые активы, оформление договорных отношений с операторами связи более чем уместно.

Сотрудничество энергетиков компании «Россети Урал» с операторами связи, законное размещение линий связи на энергообъектах компании исключает несанкционированное вмешательство в работу сетевой инфраструктуры, которое может привести к нарушению электроснабжения клиентов, а также стать причиной несчастных случаев при монтаже оборудования.

Особую остроту вопрос легализации ВОЛС приобретает во время подготовки электросетевого комплекса к осенне-зимнему сезону 2023/2024, а также становится одним из условий успешного прохождения периода пиковых нагрузок на сети.

Энергетики «Россети Урал» напоминают операторам связи о необходимости оформления договорных отношений на законное размещение линий связи.

Ознакомиться с информацией и обратиться с вопросом оформления услуги по размещению линий связи на энергообъектах «Россети Урал» можно на официальном сайте компании, перейдя по QR-коду. Также получить информацию возможно по телефону горячей линии 8-800-220-0-220.

В Челябэнерго отметили, что при выявлении фактов нелегального размещения линий связи, включая ВОЛС, на ЛЭП компании специалисты будут вынуждены демонтировать данное оборудование для обеспечения надежной работы электросетевого комплекса «Россети Урал».