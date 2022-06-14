14.06.2022
Рост перевозок социально-значимых грузов зафиксирован на ЮУЖД в мае
14.06.2022
Челябинский приход откроет «Школу блогера» на президентский грант
14.06.2022
Звезда ТНТ Ольга Картункова помогла челябинцу сделать предложение любимой в прямом эфире
14.06.2022
Минфин Челябинской области проконтролирует муниципальные расходы
14.06.2022
Пять районов Челябинска две недели проведут без горячей воды
14.06.2022
В Челябинской области случился сход локомотива, проводится проверка
Рост перевозок социально-значимых грузов зафиксирован на ЮУЖД в мае
11.06.2022
На железнодорожном вокзале Челябинска отметили День России
10.06.2022
Акции «Внимание, переезд!» прошли в Челябинской области
07.06.2022
В Челябинской области поезд столкнулся с бульдозером, произошел сход вагонов
03.06.2022
В воскресенье зал ожидания железнодорожного вокзала Челябинск превратится в театральную сцену
Челябинский НХТ стал лауреатом «У Троицы», зазвучит и в «Голосах истории»
12.06.2022
Южноуральцы празднуют День России
12.06.2022
Афиша празднования Дня России в Челябинской области
10.06.2022
Челябинскую активистку движения «Спасём наш лес вместе!» задержала полиция
10.06.2022
Челябинцам пообещали приостановить вырубку леса под каток УралГУФКа
10.06.2022