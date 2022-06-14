Рост перевозок социально-значимых грузов зафиксирован на ЮУЖД в мае

В мае 2022 года на Южно-Уральской магистрали зафиксирован рост продовольственных грузов во внутрироссийском сообщении.

Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, в Челябинской области на 47% возросла отгрузка макаронных изделий. Социально-значимый груз отправился на станции Восточно-Сибирской, Московской и Северной железных дорог.

В Оренбургском регионе самую высокую долю погрузки продовольственных товаров составило подсолнечное масло – погрузка возросла на 36% по отношению к прошлому году. Растительный груз был направлен на станции Приволжской и Горьковской железных дорог.

Кроме того, за пять месяцев 2022 года на Южно-Уральской железной дороге во внутреннем сообщении в три раза возросло отправление мяса и масла животного, в 2,7 раза – картофеля и овощей. Прирост отправления муки составил 7,8%.