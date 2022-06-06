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Фото: Ростелеком

«Ростелеком» модернизировал уличное освещение в Трехгорном

Ведущий цифровой провайдер страны «Ростелеком» модернизировал систему уличного освещения в Трехгорном городском округе, расположенном в горнозаводской зоне Челябинской области.

Специалисты компании смонтировали свыше полутора тысяч умных фонарей на ста улицах муниципалитета. Мероприятия реализованы в рамках энергосервисного контракта с администрацией округа. «Ростелеком» выступил инвестором и интегратором проекта. Модернизация уличного освещения - сегмент федерального проекта «Цифровой регион».

Умные фонари способны выдерживать экстремальный температурный режим горного края в диапазоне −60 °С до +40 °С, высокую влажность и перепады атмосферного давления, поэтому будут бесперебойно освещать улицы округа не менее семи лет. Но главное их преимущество − возможность менять интенсивность освещения в зависимости от астрономического времени суток и погодных условий.

Директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев отметил, что специалисты заменили светильники не только на автодорогах Трехгорного, но и на пешеходных маршрутах.

«Наибольшее количество умных фонарей освещают городской парк культуры и отдыха, а также самые протяженные улицы. Принцип энергосервисного контракта позволил реализовать проект без вложения бюджетных средств. В будущем модернизация позволит муниципалитету экономить до 74-х процентов на оплате электроэнергии», - сказал Михаил Сергеев.

Энергосберегающие фонари солнечного спектра объединены на базе умной аналитической системы управления наружным освещением. Настройки оборудования позволяют обеспечить мягкий равномерный свет и максимальную видимость даже в сумерки. Система позволяет фиксировать сбои в работе конкретных светильников, реагирует на любые нештатные ситуации, а данные хранятся в архиве провайдера на протяжении трех лет.

«Ростелеком» в Челябинской области реализует проект «Цифровой регион» с 2016 года. Южный Урал является абсолютным лидером УрФО и Пермского края по количеству городов и поселений, где внедрены интеллектуальные технологии энергосбережения. На улицах более сорока населенных пунктов Челябинской области (в том числе в Аше, Копейске, Магнитогорске, Миассе, Пласте, Сатке, Снежинске, Троицке, Челябинске) работает около сорока тысяч умных светильников, сообщили в пресс-службе «Ростелекома».

Ростелеком
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02.06.2022 17:10

Челябинская область стала одним из организаторов Форума решения социальных задач в Москве

02.06.2022 17:08

Текслер рассказал о КРI в социальной политике региона

02.06.2022 17:01

«Сказочный дорожник»: Егоров сделает особые проезды для спецтехники на Цвиллинга

02.06.2022 16:55

В ЧОКБ назвали лучших наставников

02.06.2022 16:07

Проект реконструкции знаменитых саткинских «Порогов» получил грант Фонда Потанина

02.06.2022 16:01

Театр – дело живое: в Челябинске назвали победителей детского фестиваля «Сцена»

02.06.2022 15:50

Детский музей Челябинска расскажет своим гостям трогательные истории игрушек

02.06.2022 15:41

Загранпаспорта жителям пяти городов Челябинской области оформит кабина-робот

02.06.2022 15:34

Александр Лазарев провел Совет руководителей фракций в представительных органах муниципалитетов

02.06.2022 15:21

Сотрудники челябинского зоопарка выявили у косолапого Малыша проблемы со здоровьем

02.06.2022 14:59

Минцифры опубликовало список банков-участников IT-ипотеки

02.06.2022 14:21

ВТБ увеличил выдачу ипотеки на 40% в мае

02.06.2022 14:17

О борьбе с необоснованным ростом цен узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»

02.06.2022 14:16

Вопрос «с душком»: кто и куда вывозит мусор со стихийных свалок в Нагайбакском районе?

02.06.2022 14:12

В Челябинской области принят пакет законопроектов по поддержке бизнеса

02.06.2022 13:58

Челябинские власти рассказали о ситуации с подземным переходом возле Торгового центра

02.06.2022 13:31

Челябинцы увидят легендарное шоу мыльных пузырей

02.06.2022 12:56

В Челябинской области суточная заболеваемость ковидом пока остается выше прошлогодней

02.06.2022 12:36

ФСБ пресекла коррупционное преступление при реконструкции челябинского аэропорта

02.06.2022 12:20

В Челябинске отменили заявки на многомиллионные дорожные конкурсы

02.06.2022 11:31

Челябинцев приглашают в Дом Покровского на спектакль о Франце Кафке и его возлюбленной