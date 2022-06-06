«Ростелеком» модернизировал уличное освещение в Трехгорном

Ведущий цифровой провайдер страны «Ростелеком» модернизировал систему уличного освещения в Трехгорном городском округе, расположенном в горнозаводской зоне Челябинской области.

Специалисты компании смонтировали свыше полутора тысяч умных фонарей на ста улицах муниципалитета. Мероприятия реализованы в рамках энергосервисного контракта с администрацией округа. «Ростелеком» выступил инвестором и интегратором проекта. Модернизация уличного освещения - сегмент федерального проекта «Цифровой регион».

Умные фонари способны выдерживать экстремальный температурный режим горного края в диапазоне −60 °С до +40 °С, высокую влажность и перепады атмосферного давления, поэтому будут бесперебойно освещать улицы округа не менее семи лет. Но главное их преимущество − возможность менять интенсивность освещения в зависимости от астрономического времени суток и погодных условий.

Директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев отметил, что специалисты заменили светильники не только на автодорогах Трехгорного, но и на пешеходных маршрутах.

«Наибольшее количество умных фонарей освещают городской парк культуры и отдыха, а также самые протяженные улицы. Принцип энергосервисного контракта позволил реализовать проект без вложения бюджетных средств. В будущем модернизация позволит муниципалитету экономить до 74-х процентов на оплате электроэнергии», - сказал Михаил Сергеев.

Энергосберегающие фонари солнечного спектра объединены на базе умной аналитической системы управления наружным освещением. Настройки оборудования позволяют обеспечить мягкий равномерный свет и максимальную видимость даже в сумерки. Система позволяет фиксировать сбои в работе конкретных светильников, реагирует на любые нештатные ситуации, а данные хранятся в архиве провайдера на протяжении трех лет.

«Ростелеком» в Челябинской области реализует проект «Цифровой регион» с 2016 года. Южный Урал является абсолютным лидером УрФО и Пермского края по количеству городов и поселений, где внедрены интеллектуальные технологии энергосбережения. На улицах более сорока населенных пунктов Челябинской области (в том числе в Аше, Копейске, Магнитогорске, Миассе, Пласте, Сатке, Снежинске, Троицке, Челябинске) работает около сорока тысяч умных светильников, сообщили в пресс-службе «Ростелекома».