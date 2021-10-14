«Ростелеком» начал оптическую революцию в старинном поселке Челябинска

Компания «Ростелеком» начала масштабную модернизацию инфраструктуры связи на территории Металлургического района Челябинска − в поселке Першино1.

В поселении, основанном в 1743-м году, будут установлены новые опоры, а затем проведены современные волоконно-оптические линии связи.

Модернизация позволит першинцам подключаться к сверхбыстрому интернету на скорости 200-250 Мбит/с, а также другим современным цифровым сервисам. Первый этап проекта планируется завершить уже к ноябрю 2021 года.

Директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев отметил, что компания постоянно инвестирует собственные средства в развитие телекоммуникационной инфраструктуры региона.

«Чтобы скоростной интернет стал доступнее жителям Южного Урала, за год «Ростелеком» построил более 800 километров оптики в Каслях, Кыштыме, Нязепетровске, Снежинске и других населенных пунктах. Всего в Челябинской области проведено около 14 500 километров волоконно-оптических линий связи. В поселке Першино мы начинаем модернизацию тестового участка по периметру улиц Бакинских комиссаров, Доменная и Сеченова. Специалисты заменят 32 опоры связи на новые, а также проведут работы по строительству оптического канала протяженностью полтора километра. В планах следующего года - провести полную телеком-модернизацию остальной территории поселка», - рассказал Михаил Сергеев.

Инновационная технология подключения к широкополосному доступу в интернет предполагает заведение оптоволоконного кабеля непосредственно в дом или квартиру абонента, обеспечивая максимальную скорость передачи данных независимо от общей нагрузки на Сеть. Такая линия не зависит от погодных условий, перепадов напряжения или отключения электроэнергии. Оптоволоконные сети обеспечивают доступ к экосистеме цифровых сервисов для безопасности, комфорта и отдыха всей семьи: интерактивному телевидению и онлайн-кинотеатру Wink, домашнему видеонаблюдению, сервису «Умный дом», умному домофону и другим.

Как сообщает пресс-служба «Ростелекома», получить дополнительную информацию об услугах, а также оставить заявку на их подключение можно по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800 (для жителей) и 8 800 200 30 00 (для бизнеса) и на сайте компании.