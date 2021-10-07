«Ростелеком» определен единым поставщиком телекомуслуг Универсиады-2023 в Екатеринбурге

Компания «Ростелеком» определена единым поставщиком информационно-коммуникационной, телекоммуникационной и вещательной инфраструктуры Универсиады-2023 в Екатеринбурге.

XXXII Всемирные студенческие игры пройдут в столице Урала с восьмого по 19-е августа. Оператор будет развивать информационные системы и коммуникационные сети для объектов мероприятия согласно требованиям оргкомитета студенческих игр.

Как отмечают в пресс-службе «Ростелекома», информационно-телекоммуникационные системы - это важная часть эффективного и безопасного проведения Универсиады. Кроме того, концепция создания информационно-коммуникационной, телекоммуникационной и вещательной инфраструктуры для Универсиады, подготовленная минцифры РФ и областным правительством, даст мощный стимул развитию экономики Екатеринбурга и Свердловской области.

«Перед компанией «Ростелеком» как инфраструктурного партнера государства стоит важнейшая задача – реализовать проект на высоком уровне», - подчеркнул заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Андрей Черненко.

Одним из наиболее важных сервисов для проведения соревнований станет спортивный хронометраж и ведение счета на 27-ми площадках с различными видами спорта. Сервис предназначен для фиксации и отображения в месте проведения результатов в реальном времени на экранах и табло, отправки сообщений с результатами для генерации телевизионной графики, предоставления информации для комментаторов, распечатки и распространения протоколов, а также ведения учета спортивных результатов.

Для круглосуточного информирования и поддержки участников и гостей события будет создан центр обработки вызовов. Всего будет построено более 150-ти километров волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) к объектам Универсиады.

«Универсиада - знаковое событие не только для Свердловской области, но и для всей страны. В дни проведения студенческих игр на наш регион будет обращено особое внимание всего мира, что накладывает серьезную ответственность. Я уверен, что со стороны «Ростелекома» все обязательства будут исполнены в точном соответствии с задачами проекта», - подчеркнул вице-президент - директор макрорегионального филиала «Урал» ПАО «Ростелеком» Сергей Гусев.

Он добавил, что информационной инфраструктурой, кроме 27-ми соревновательных площадок, будут обеспечены стадион для проведения церемоний открытия и закрытия игр, международный вещательный центр, международный пресс-центр и ряд других важных объектов.

«Отмечу, что компания приобрела большой опыт в сопровождении крупных спортивных мероприятий, когда была генеральным партнером Универсиады в Красноярске и Казани, чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, а также Олимпиады в Сочи в 2014 году. Нет никаких сомнений, что построенная инфраструктура в Свердловской области останется здесь на долгие годы и будет востребована», - сказал Сергей Гусев.

Напомним, о решении провести XXXII Всемирную летнюю Универсиаду 2023 года в Екатеринбурге летом 2019 года объявила Международная федерация студенческого спорта (FISU). Программа включает соревнования по 18-ти видам спорта, в ходе которых будет разыграно более 200 комплектов медалей. В городе ожидают свыше 200 тысяч болельщиков и около 12 тысяч представителей официальных делегаций из более чем 80-ти стран.

«В «Ростелекоме» сформирована сильная команда, имеющая опыт проведения Олимпийских игр в Сочи 2014 года, чемпионата мира по футболу 2018 года, Универсиады-2019. Наша команда участвовала и в региональных и федеральных рабочих совещаниях по вопросам подготовки к Универсиаде 2023 года. «Ростелеком» исполнил государственные контракты по аудиту ИКТ-инфраструктуры объектов предыдущей Универсиады, а также по разработке системного проекта ИКТ-инфраструктуры, на основании которого спланированы 29 систем и сервисов Универсиады. Ключевым отличием в организации ИКТ-инфраструктуры соревнований 2023 года от прежних мероприятий станет приоритетное использование оборудования и программного обеспечения отечественного производства. «Ростелеком» постоянно увеличивает уровень импортозамещения в своих проектах. Уверен, что на Универсиаде 2023 года отечественное оборудование достойно себя покажет в деле», - заявил вице-президент по интеграционным решениям и проектам технической инфраструктуры ПАО «Ростелеком» Иван Петров.