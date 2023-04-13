«Ростелеком» в Челябинске представит интеллектуальную транспортную систему

«Ростелеком» представит интеллектуальную транспортную систему (ИТС) на всероссийском форуме «Информационное общество: цифровое развитие регионов», который состоится в Челябинске 27 и 28 апреля. Компания является генеральным партнером форума.

ИТС повышает безопасность движения автомобилей, увеличивает пропускную способность загруженных участков трасс, помогает контролировать сохранность дорожного покрытия, а также управлять общественным и специализированным транспортом.

Директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Макагонов отметил, что в структуру интеллектуальной транспортной системы входят комплекс фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, модуль управления платным парковочным пространством, весогабаритный контроль и многие другие сервисы.

«Автоматизация процессов позволяет снизить аварийность в среднем на 20 процентов, сократить задержки транспорта на маршрутах на десять процентов и увеличить пропускную способность дорог на 15 процентов», - отметил Евгений Макагонов.

На Южном Урале проект частично внедрен специалистами «Ростелекома»: установлены три автоматических пункта весогабаритного контроля на трассах Аша − рабочий поселок Кропачево − Шарлаш, Черноречье – Чесма − Варна – Карталы – Бреды и Чебаркуль – Уйское – Сурменевский – Магнитогорск.

Интеллектуальный комплекс, состоящий из встроенных в дорожное покрытие датчиков и установленных видеокамер с инфракрасным прожектором, измеряет массу и объемы транспортного средства во время движения, определяет осевые нагрузки, количество колес на оси и тип транспортного средства. Весогабаритная система распознает государственные регистрационные номера, скорость, направление движения и расположение большегруза на дороге. Умный комплекс проверяет наличие специального разрешения на провоз груза и статистику проездов с нарушениями на конкретной автодороге.

СПРАВКА

Всероссийский форум «Информационное общество: цифровое развитие регионов» пройдет в Челябинске в 11-й раз. Организаторы − Минцифры России, Минцифры Челябинской области при поддержке правительства Челябинской области, Центра развития цифровых технологий и АНО «Лаборатория цифровой трансформации». Событие состоится на площадке отеля Radisson Blu (улица Труда, 179).