РЖД вводит ограничения на перевозку грузов в Украину и открывает «горячую линию» для грузоотправителей

ОАО «Российские железные дороги» вводит ограничение на погрузку всех грузов и прием к перевозке порожних вагонов назначением в Украину и транзитом по её территории. Для поддержки грузоотправителей компания открывает «горячую линию».

«С 24 февраля РЖД вводит ограничение на погрузку всех грузов и приём к перевозке порожних вагонов назначением в Украину и транзитом по её территории через погранпереходы Суземка - Зёрново, Соловей - Тополи, Красный Хутор - Казачья Лопань, Выстрел – Лантратовка», - сообщает телеграм-канал РЖД.

Компания организует «горячую линию» для поддержки грузоотправителей.

«Открываем горячую линию для оперативной поддержки грузоотправителей и координации всех звеньев транспортных цепочек», - сообщает в телеграм-канале.

Все возникающие вопросы грузоперевозчики могут задавать по телефону 8-800-775-40-12.

РЖД призывает всех участников рынка грузовых перевозок проявить максимум солидарности и обеспечить конструктивное взаимодействие для решения транспортных задач.

В РЖД заверили, что компания предпримет все возможные меры по обеспечению транспортного обслуживания в полном объёме.