Санкции Запада могут повлиять на ход благоустройства общественных пространств в Челябинске

Челябинские власти сообщили, что при реализации в текущем году национального проекта «Формирование комфортной городской среды» могут возникнуть сложности с поставками определенных материалов по причине санкций.

При этом в администрации города заявили, что в случае нехватки тех или иных материалов будет произведено их замещение.

Как напомнил сегодня, 21-го марта, на аппаратном совещании в мэрии заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов, в 2022-м году в областном центре по федеральной программе будет благоустроено девять общественных пространств и 63 дворовых территории. Подготовка к реализации нацпроекта ведется администрацией Челябинска совместно с главами районов и управляющими компаниями.

«К работе приступим, как только позволят погодные условия», - заверил чиновник.

На вопрос главы Челябинска Натальи Котовой о том, есть ли проблемы с замещением, Александр Астахов ответил утвердительно, добавив при этом, что вся необходимая работа с подрядчиками в этом направлении ведется, ведутся поиски вариантов замещения.

По словам Астахова, все контракты на благоустройство уже заключены. Наталья Котова уточнила, что у большинства подрядных организаций даже закуплены материалы.

«Да, вся контрактация была проведена еще в конце прошлого года. И часть материалов уже лежит на складах», - отчитался чиновник.

Наталья Котова отметила, что при необходимости нужно обратиться за помощью в центр импортозамещения.

«Сомнений в том, что общественные пространства и дворы Челябинска будут благоустроены, быть не должно. У вас достаточно времени, чтобы сориентироваться в ситуации и произвести замены», - подчеркнула мэр.