Челябинск полностью готов к благоустройству общественных пространств, осталось дождаться тепла

В Челябинске полностью подготовлены графики производства работ по благоустройству девяти общественных пространств, в 2022-м году вошедших в национальный проект «Формирование комфортной городской среды».

Об этом сегодня, 14-го февраля, на аппаратном совещании в мэрии сообщил заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.

«На прошлой неделе совместно с главами районов провели рабочие встречи с подрядчиками по вопросам готовности к началу благоустройству общественных территорий. Графики подготовлены. Начата активная работа по закупке материалов и оборудования. Строительно-монтажные работы начнутся сразу с наступлением благоприятных погодных условий», - отметил Александр Астахов.

Аналогичная работа, по его словам, ведется с управляющими компаниями города по предстоящему благоустройству 60-ти дворовых территорий, также вошедших в нацпроект.

Напомним, общественные пространства, которые будут благоустроены по программе «Формирование комфортной городской среды» в текущем году, жители Челябинска выбрали еще прошлой зимой, приняв участие в голосовании на портале «Активный житель 74».

В Центральном районе в лидерах оказалась территория, прилегающая ко дворцу спорта «Юность», в границах улиц Красной, Труда, Свердловского проспекта. За этот вариант отдан почти 81 процент голосов.

В Калининском районе челябинцы больше всего хотели видеть преображенной часть прогулочной зоны на улице Университетская Набережная (участок от дома №14 по данной улице до улицы Молодогвардейцев) в границах улиц Братьев Кашириных, Северо-Крымской, местного проезда, Чайковского. За благоустройство этой территории проголосовали более 47-ми процентов опрошенных.

В Курчатовском районе горожане выбрали благоустройство Комсомольского проспекта на участке от Молодогвардейцев до Ворошилова (около 63-х процентов челябинцев отдали свои голоса за эту территорию).

В Ленинском районе по программе ФСГС в 2022-м году будет благоустроен сквер перед ДК «Станкомаш», набравший около 60-ти процентов голосов.

В Металлургическом районе - территория между домами №23 и №29 по улице Трудовой, за которую проголосовали свыше сорока процентов жителей. Кроме того, в рамках нацпроекта будет реализован второй этап благоустройства сквера у ДК Строителей.

В Советском районе 66 процентов опрошенных предпочли другим пространствам пешеходную зону на гостевом маршруте по улице Свободы, на участке от проспекта Ленина до железнодорожного вокзала (эта территория будет благоустраиваться поэтапно).

В Тракторозаводском районе в 2022-м году будет благоустроена территория вблизи домов №24, 26, 28, 30, 32 по улице Бажова и реализован третий этап благоустройства парка Дружбы.

Отметим, данные территории в качестве объектов благоустройства текущего года были определены также на основе результатов очных рейтинговых голосований с участием жителей Челябинска.

Выбор подрядных организаций и заключение контрактов с исполнителями состоялись, по поручению главы города Натальи Котовой, заблаговременно, чтобы благоустройство общественных пространств и дворов можно было начать как можно раньше.