Сортовой стан ММК произвел десять миллионов тонн проката

Среднесортный стан «450» Магнитогорского металлургического комбината (Челябинская область) в прошедшем августе преодолел отметку в десять миллионов тонн горячего проката, выпущенного с момента запуска агрегата.

Три современных, полностью автоматизированных стана итальянской фирмы Danieli суммарной производительностью свыше двух миллионов тонн сортового проката в год были введены в эксплуатацию в сортовом цехе ММК в 2005-2006 годах в рамках масштабной программы перевооружения комбината. Их запуск позволил вывести из строя все старые прокатные агрегаты.

В числе первых в июле 2005 года начал работу новый среднесортный стан «450». Он был построен на площадке, на которой до этого располагался стан «300» №3: 2700 тонн оборудования были смонтированы с минимальными затратами на обновление самого здания.

Стан «450» производительностью до 790 тысяч тонн сортового проката в год предназначен для прокатки уголка, швеллера, круга в прутках, полос, шестигранника и других типов продукции, востребованной в строительной и других отраслях, а также при изготовлении металлоконструкций. Как и другие современные сортовые агрегаты Магнитки, этот стан отличают высокая производительность и возможность выпуска широкого ассортимента продукции в плане типов и размеров проката, экономичность и эффективность, обеспечиваемая автоматизацией производственного процесса.

За годы эксплуатации на стане «450» помимо стандартных профилей (уголок, швеллер) было освоено производство многих новых видов продукции, в том числе для автомобиле- и тракторостроения. В частности, на агрегате освоили выпуск рессорной полосы для автозаводов МАЗ, ГАЗ и Белорецкого завода рессор и пружин, а также полосы для изготовления траков гусениц сельскохозяйственной техники для Челябинского тракторного и Чебоксарского агрегатного заводов.

В короткий срок было налажено производство новой, востребованной на российском рынке продукции – специального швеллера для производства электровозов.

Кроме того, освоено производство спецпрофилей для обвязки полувагонов для «Уралвагонзавода», профилей для ножей землеройных машин, круглого проката.

Всего на стане «450» в настоящий момент производится прокат более чем ста различных профилей из нескольких десятков марок стали, сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК».