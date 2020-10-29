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Специалисты Сбера расскажут о правилах ответственного финансового поведения

Экономика
Сегодня, 12:34
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Сбербанк поддержал Всероссийскую неделю финансовой грамотности, принимая активное участие во всех её мероприятиях. Всероссийская неделя финансовой грамотности проходит с 24 по 31 октября 2020 года,

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Челябинского отделения Сбербанка, в Челябинске в рамках проекта пройдет серия семинаров для участников Просветительской организации общества «Знание», представители банка помогут людям старшего поколения освоиться в современных финансовых инструментах, научиться пользоваться удобными банковскими услугами наравне со своими детьми и внуками.

В 2019 году Общество «Знание» и Сбер подписали соглашение о сотрудничестве в целях реализации проекта «Национальный университет» поэтому эти мероприятия стали логичным продолжением долгосрочного и эффективного сотрудничества.

«Сегодня каждый второй житель Южного Урала получает пенсию на карту Сбербанка. Это особая категория клиентов: у людей старшего поколения есть большая потребность в простых и понятных продуктах, которые экономят их время и силы, но не всегда хватает знаний и цифровых навыков, чтобы понять, как ими воспользоваться. Для таких встреч выбрана легкая и доступная форма подачи информации, для нас важно сделать все, чтобы взаимодействие с банком для них было комфортным и безопасным», - - рассказал управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов.

Также банк организует серию онлайн-выступлений в социальной сети «Одноклассники». Эксперты Сбербанка расскажут об инструментах накопления и финансовой защиты, кредитовании и рефинансировании, налогообложении самозанятых, кибербезопасности и новых схемах мошенничества в условиях пандемии коронавируса. Специалисты банка также поделятся опытом того, как разговаривать с детьми о финансах. Кроме того, впервые на Неделях будут представлены деловые игры по финансовой грамотности, разработанные Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее», которые педагоги смогут бесплатно использовать в учебном процессе.

Полное расписание лекций - на сайте Недели. Трансляции - в «Одноклассниках».

Также в рамках Семейного фестиваля, который традиционно закрывает Недели финграмотности, 1 ноября состоится выступление Представителя Сбербанка об ответственном управлении деньгами в условиях новой реальности (лекция для молодёжи). Выступление будет сопровождаться сурдопереводом.

Юным участникам Недели Сбербанка предлагает прокачать своё финансовое благополучие с помощью игры-симулятора «Вклад», которая учит распоряжаться деньгами, принимать взвешенные решения о покупках, успешно инвестировать и избегать рисков.

Всероссийская неделя финансовой грамотности поможет школьникам, студентам, людям среднего и старшего возраста получить актуальную информацию, необходимую для грамотного решения финансовых вопросов в период посткоронакризиса.

Организаторы - Национальный центр финансовой грамотности при поддержке проекта Минфина России и Всемирного банка «Содействие повышению финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ», а также более 70 партнёров по всей России. Ожидается, что в мероприятиях Недели примут участие более 5 млн человек.

Подробнее обо всех активностях Недели - на сайте.

 

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