«Таможенный брокер» Группы ММК признан одним из лидеров страны по выпуску деклараций

ООО «Таможенный брокер» (входит в Группу ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», Челябинская область) по итогам прошлого года заняло второе место среди таможенных представителей России по числу выпущенных экспортных таможенных деклараций.

Компания была создана 16-го июля 1996-го года на базе отдела декларирования ММК для таможенного оформления импортных и экспортных грузов комбината и была включена в Реестр таможенных представителей ФТС России.

«Таможенный брокер» оказывает участникам внешнеэкономической деятельности комплекс услуг по таможенному оформлению, хранению товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу.

Клиентами компании являются крупные производственные предприятия, но основной заказчик услуг - Магнитогорский металлургический комбинат, который является одним из крупнейших участников внешнеэкономической деятельности в России, а также предприятия Группы ММК.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей комбината, «Таможенный брокер» - стабильная и надежная компания, которая оформляет значительный процент всего объема грузов в зоне деятельности Челябинской таможни.

Одним из первых в регионе деятельности Уральского таможенного управления «Таможенный брокер» приступил к внедрению электронного декларирования, что позволило существенно ускорить процесс таможенного оформления грузов.

Компания оснащена современными средствами программного обеспечения, необходимыми для внедрения новых информационных технологий. Обладает собственной документальной электронной базой, разработанной и созданной специалистами ООО «Таможенный брокер» и прошедшей сертификацию в Федеральной таможенной службе РФ.

Программисты организации обеспечивают круглосуточное сопровождение, техническую поддержку и обновление программного продукта в соответствии с изменениями в таможенном законодательстве РФ. Оперативно решаются вопросы по взаимодействию каналов связи, модулей между ООО «Таможенный брокер» и Уральским таможенным управлением.

Сотрудники «Таможенного брокера» - это и специалисты по таможенным операциям, знающие таможенно-тарифную политику, таможенное и налоговое законодательство, транспортный рынок, регулярно проходящие обучение на специальных курсах в Москве и Екатеринбурге.

Итоги 2019-го года подтвердили лидирующие позиции «Таможенного брокера». В прошлом году компания заняла второе место по количеству выпущенных экспортных таможенных деклараций и пятое - по общему числу оформленных ТД (среди 15-ти компаний, за последние три года выпустивших наибольшее количество таможенных деклараций).

Огромный накопленный опыт, профессионализм и высокое качество оказания услуг «Таможенным брокером» в таможенной сфере неоднократно получали высокую оценку экспертного сообщества.

Так, компания не раз становилась победителем регионального и федерального этапов конкурса «Таможенный Олимп» в номинации «Лучший таможенный брокер». Кроме того, она признавалась лауреатом Национальной премии Торгово-Промышленной палаты РФ «Золотой Меркурий» в области предпринимательской деятельности, а также получила сертификат международной ассоциации TRACE INTERNATIONAL (США), подтверждающий соответствие самым высоким требованиям в отношении стандартов ведения бизнеса и соблюдения чистоты сделок.

В 2017-м году ООО «Таможенный брокер» была присуждена награда «Лучшее предприятие России», а в 2018-м компания была удостоена награды Всероссийского рейтинга качества товаров и услуг «Звезда Качества».