Текслер: Бюджет Челябинской области на 2022-2024 годы – бюджет развития по всем направлениям

В Челябинской области разработан и принят в первом чтении проект регионального бюджета на 2022 год и плановый период 2023-24 годов. Его называют бюджетом развития по всем направлениям.

«Бюджет предстоящего периода с уверенностью можно назвать бюджетом развития. Мы максимально задействуем все имеющиеся сегодня возможности для повышения качества жизни южноуральцев. По всем направлениям мы увеличиваем финансирование по сравнению с первоначальными параметрами бюджета текущего года», - подчеркнул губернатор Алексей Текслер.

«Уникальность бюджета на предстоящие три года состоит в том, что это самый внушительный по цифрам финансовый документ за всю историю бюджетной политики региона. Законопроект представляет собой сбалансированный программный документ», - отметил председатель Законодательного Собрания области Александр Лазарев.

Параметры областного бюджета на предстоящие три года основываются на показателях прогноза социально-экономического развития региона, а также тех тенденциях, что складываются в текущем году.

По словам Алексея Текслера, экономика региона адаптировалась к нынешним условиям, достигнут допандемийный уровень занятости, растет промышленное производство. Но пока сохраняются и пандемийные риски.

«Мы видим восстановление и укрепление региональной экономики, рост бюджетообразующих показателей. Вместе с тем видим и определенные риски, которые продолжает нести пандемия. Поэтому бюджет будущего года сформирован исходя из консервативного прогноза социально-экономического развития региона. Это своеобразная страховка его исполнения в случае новых кризисных явлений», – пояснил министр финансов области Андрей Пшеницын.

Но даже при консервативном подходе в следующем году ожидается значительный прирост доходов, который, по словам министра, позволит сделать определенный рывок и в расходной части бюджета.

ДОХОДЫ

На 2022 год общий объем поступлений в региональный бюджет прогнозируется в размере 253,2 миллиарда рублей с приростом на 18% к первоначальному плану 2021 года.

По прогнозам несколько источников будут пополнять региональный бюджет и обеспечат в конечном итоге необходимый объем расходов.

В первую очередь это собственные средства региона – налоговые и неналоговые доходы, которые по прогнозу вырастут на 26% и составят 175,5 миллиарда рублей.

По всем основным источникам доходов прогнозируется увеличение:

- налог на прибыль организаций – прирост 43,7%;

- налог на доходы физических лиц – прирост 9,5%;

- акцизы – прирост 46%;

- налог на имущество организаций – прирост 7,8%.

Второй источник – это поступающие в регион федеральные ресурсы, которые складываются из двух составляющих: трансфертов и льготных бюджетных кредитов на инфраструктурное развитие. Целевые и нецелевые трансферты пока рассчитаны в сумме 44,1 миллиарда рублей. Но традиционно ко второму чтению, после дополнительного распределения, сумма изменится в бо́льшую сторону (уже известно, что целевые трансферты увеличатся на три миллиарда).

Среди целевых ресурсов, выделенных Челябинской области, есть как новые направления поддержки, так и расходы, финансирование которых со стороны Федерации в 2022 году существенно вырастет.

Новые направления:

- реконструкция, капремонт и техническое оснащение муниципальных музеев (на эти цели предусмотрено 134,9 миллиона рублей);

- реновация учреждений культуры (122,9 миллиона рублей);

- обновление материально-технической базы техникумов и колледжей (59,7 миллиона рублей);

- проекты по повышению производительности труда на предприятиях (56,1 миллиона рублей);

- возмещение производителям зерна части затрат на производство и реализацию (51,7 миллиона рублей);

- выплаты учителям, переехавшим на работу в сельскую местность (33,9 миллиона рублей).

В 2022 году область получит в шесть раз больше федеральных средств на создание центров цифрового образования детей – 66,9 миллиона рублей и.

Объем федерального финансирования на создание новых мест в общеобразовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ вырастет в 5,5 раза и составит 27,2 миллиона рублей, на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет - в 2,4 раза (7,4 миллиарда рублей), на переоборудование автомобилей, в том числе общественного и коммунального транспорта под природный газ - в 2,1 раза (54,6 миллиона рублей).

Серьезным инструментом инфраструктурного развития региона в следующем году станут льготные бюджетные кредиты с федерального уровня, которые запланированы в сумме 6,6 миллиарда рублей.

Третьим существенным источником обеспечения расходов станут остатки по итогам текущего года, прогнозируемые в сумме 27 миллиардов рублей. Это доходы текущего года, которые, как мы уже видим, перейдут на следующий год.

РАСХОДЫ

Благодаря росту доходов, появится возможность направить значительно больше средств на расходы регионального бюджета. В 2022 году они рассчитаны с увеличением на 18% или на 38,6 миллиарда рублей к начальному уровню текущего года. Общая сумма расходов также составит 253,2 миллиарда рублей. При этом 70% трат предусмотрено на социальную сферу.

ОПЛАТА ТРУДА

В проекте трехлетнего бюджета полностью финансово обеспечены все решения по оплате труда в бюджетной сфере, в том числе в рамках продолжающих свое действие президентских указов.

Будет обеспечен дальнейший рост минимального размера оплаты труда с первого января 2022 года на 6,4%. МРОТ с учетом уральского коэффициента составит 15 тысяч 659,55 рубля.

Сюда же включены средства, обеспечивающие принятое губернатором Алексеем Текслером в текущем году решение о повышении зарплат прочих категорий бюджетников на уровень выше, чем планировалось изначально - на 5,2% вместо 4% с первого октября текущего года.

СОЦИАЛЬНЫЙ БЛОК

Основные приоритеты вложения средств остаются прежними. В первую очередь, это социальная сфера, составляющая 70% бюджета 2022 года. В целом расходы областного социального характера в 2022 году вырастут на 17% и составят 176,4 миллиарда рублей. Потребности социально значимых отраслей обеспечены в полном объеме с увеличением финансирования.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Расходы по направлению «социальная политика» увеличены на 28% и составят 87,7 миллиарда рублей. «Индексируются все социальные выплаты, мы запускаем ряд новых программ на поддержку материнства и детства, семей с детьми; расширяем перечень льготников, в частности, по ветеранам труда снижаем планку стажа», - отметил Алексей Текслер.

По-прежнему будут действовать проекты по поддержке социально-ориентированных некоммерческих организаций; развитию доступной среды для людей с ограниченными возможностями, стимулированию их занятости, социальной и производственной интеграции.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Расходы на здравоохранение заложены с приростом 5,6% к первоначальному уровню текущего года – 21,4 миллиарда рублей.

«Все наши планы по развитию первичного звена, по строительству крупных объектов здравоохранения в области – все планы в силе, и мы будем их реализовывать. Отдельное направление – различные выплаты для привлечения медицинских кадров в регионе», - сказал Алексей Текслер.

Расходы на строительство и ремонты медучреждений увеличены на 72%, на лекарственное обеспечение - на 13,5%.

Будет продолжена поддержка врачей и фельдшеров, в том числе в части обеспечения их жильем, и выплаты по проектам «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

По решению губернатора, появились и новые направления расходов:

- обеспечение детей с сахарным диабетом I типа, расходными материалами для проведения непрерывного мониторирования глюкозы крови (на эти цели будет направлено 126 миллионов рублей);

- внедрение виртуального оператора записи на прием к врачу и на вакцинацию (6,5 миллиона рублей);

- создание дополнительных кабинетов в рамках системы контроля за антикоагулянтной терапией жителям области, имеющим сердечно-сосудистые заболевания (13,1 миллиона рублей);

- обеспечение деятельности единого консультативно-диагностического центра функциональной диагностики для приема ЭКГ по каналам связи более чем с двух тысяч портативных электрокардиографов со всех медицинских организаций области (50,9 миллиона рублей).

ОБРАЗОВАНИЕ

Расходы на образование в бюджете на 2022 год рассчитаны с увеличением на 6,3% - до 53 миллиардов рублей. Особый акцент в бюджете предстоящего года сделан на вложения в социальную инфраструктуру – строительство и реконструкцию детских садов, школ, капремонт и переоснащение действующих образовательных учреждений для детей всех возрастов. В том числе с использованием новых механизмов финансирования.

Челябинская область одной из первых в стране начала практику привлечения внебюджетных средств в социальную сферу с использованием нового инструмента - инфраструктурных облигаций, по которым региональное правительство выступает гарантом.

Продолжится реализация проекта «Земский учитель» с целью повышения привлекательности работы в сельских школах.

Разработана государственная программа «Развитие науки на 2021 -2024 годы», направленная на поддержку молодых ученых; продолжается работа по созданию межуниверситетского кампуса мирового уровня.

Втрое увеличены расходы на приобретение жилья молодым ученым, проживающим в Челябинской области.

Стипендиальный фонд областных образовательных учреждений проиндексирован на прогнозный уровень инфляции – 4%.

Кроме того, включены новые направления расходов:

- капремонт, благоустройство и оснащение центра военно-патриотического воспитания «Авангард» (на эти цели предусмотрено 271,6 миллиона рублей);

- обеспечение антитеррористической защищенности в 165 образовательных учреждениях области (120,8 миллиона рублей);

- оказание социально значимых образовательных услуг через Единый портал госуслуг

(113,1 миллиона рублей);

- строительство двух школ на 2200 мест (80,1 миллиона рублей).

За три года - с 2022 по 2024 год - в области будет построено 22 детских сада и 20 школ.

КУЛЬТУРА

Расходы на культуру на будущий год в бюджете Челябинской области вырастут почти в полтора раза и составят четыре миллиарда рублей.

«Также опережающими темпами финансируем такие направления, как спорт и культура. Ранее финансирование по этим направлениям отставало», - отметил Алексей Текслер.

Предусмотрены средства на укрепление материально-технической базы учреждений; ремонт, реконструкция и модернизация объектов культуры; поддержку одаренных детей; создание модельных библиотек в муниципалитетах области.

В бюджете появится новая строка расходов. По аналогии с программой «Земский фельдшер» разработана программа «Земский работник культуры». На эти цели в следующем году выделено порядка 20 миллионов рублей.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

Продолжится работа по созданию условий для занятий физкультурой и спортом. На эти цели будет направлено 5,4 миллиарда рублей с приростом на 16% по сравнению первоначальным финансированием текущего года.

Предусмотрены финансы на дальнейшее строительство спортивных объектов в городах и районах области, модернизацию уже существующей спортивной инфраструктуры; популяризация занятий спортом среди жителей; в том числе максимальное привлечение к ним детей и молодежи; поддержка спортсменов, участвующих в соревнованиях.

Кроме того, с 2022 года начнется реализация новой областной подпрограммы «Земский тренер».

РАСХОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА

В бюджете 2022 года предусмотрен существенный рост объемов бюджетных инвестиций в экономику и инфраструктуру региона, которые составят 21% расходов или 52,8 миллиарда рублей. Средства на эти цели увеличены на 44% к первоначальному уровню текущего года.

1) Флагманским направлением 2022 года станет модернизация транспортной инфраструктуры. Бюджетные инвестиции в эту отрасль в 2022 году увеличены более, чем в девять раз, в том числе за счет льготных кредитов, которые мы получим из федерального бюджета.

За счет этих средств предусматривается:

- модернизация троллейбусной сети Челябинска (4,2 миллиарда рублей);

- строительство новых трамвайных линий в Челябинске (2,4 миллиарда рублей);

- организация регулярных пассажирских перевозок в Челябинской агломерации (2,1 миллиарда рублей).

2) Вложения бюджета в жилищно-коммунальное хозяйство увеличиваются в 2022 году на 27%. А именно:

- жилищное хозяйство – 4,1 миллиарда, прирост 47,5%;

- коммунальное хозяйство – 6,2 миллиарда, прирост 20%.

- благоустройство территорий - 1,5 миллиарда рублей, на уровне текущего года.

В бюджете предусмотрено новое направление расходов: субсидии юридическим лицам на оплату части расходов по замене лифтов в многоквартирных домах. На эти цели заложено 140 миллионов рублей.

3) В бюджета 2022 года на дорожную отрасль региона предусмотрено в первом чтении 17,6 миллиарда рублей со снижением 3,5% к первоначальному объему текущего года. Но после поправок ко второму чтению с учетом дополнительно распределенных федеральных средств финансирование отрасли составит 18,9 миллиарда рублей с приростом 4%.

4) Финансирование сельского хозяйства увеличено на 24% - 3,2 миллиарда рублей. Сохранены все основные направления государственной поддержки этой отрасли: обеспечение производства основных видов продукции растениеводства и животноводства; обновление машинно-тракторного парка сельхозтоваропроизводителей; создание и модернизация объектов агропромышленного комплекса; предупреждение и ликвидация болезней животных.

Предусмотрены и новые актуальные сегодня расходы: субсидии на развитие сельского туризма; реконструкция, модернизация объектов птицеводства, воспроизводство отечественных видов кур, перемещение, хранение и утилизация биологических отходов.

5) Расходы на экологию (по разделу «Охрана окружающей среды») составят 1,1 миллиарда рублей со снижением к первоначальному уровню текущего года на 28%.

Но если сравнивать цифры «в сопоставимых условиях», то есть без учета разовых масштабных расходов на рекультивацию свалки в Челябинске, то рост финансирования по этому направлению будет существенным. Расходы составят 1,1 миллиарда рублей (рост в два раза).

Ко второму чтению бюджета в связи с дополнительным распределением федеральных средств, расходы по отраслям и их динамика будут меняться. Уже сейчас известно, что целевые федеральные трансферты для Челябинской области увеличились на три миллиарда рублей.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА

В проекте бюджета предусмотрены новые меры поддержки бизнеса и увеличение финансирования по уже существующим направлениям.

Так, по линии регионального министерства промышленности увеличен объем поддержки почти в 2,5 раза, почти до 600 миллионов рублей. По линии минэкономразвития поддержка вырастет на 40%, до 565 миллионов рублей.

Как отметил губернатор Алексей Текслер, бюджет развития предусматривает существенную поддержку самозанятых по льготным займам; открытие центров инжиниринга, где предпринимателям оказывается помощь по сертификации, продвижению продукции, а также «Территорий бизнеса», которые работают по принципу «одного окна». В следующем году такие центры начнут работу в Верхнем Уфалее, Сатке и Карталах.

Перед региональным правительством, по словам Алексея Текслера, стоит задача - увеличить объем инвестиций к 2030 году на 70%. «В решении этой задачи серьезное внимание уделяем институту регионального Инвестиционного стандарта. В рамках этой работы уже утверждена Инвестиционная декларация Челябинской области. Идёт работа над составлением Цифровой инвестиционной карты субъекта и специальным калькулятором, где в электронном виде можно будет выбрать свободный участок, посмотреть, сколько стоит аренда его, технологическое присоединение, какой налоговый режим действует на этой территории и т.п.», - уточнил губернатор.

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

В 2022 году будет увеличена поддержка муниципалитетов. В частности, выросли объемы областных трансфертов муниципалитетам. Так, общий объем областных трансфертов городам и районам увеличен на четыре миллиарда рублей или на 4%.

В будущем году существенно, а именно на один миллиард рублей, увеличен объем финансовой помощи на первоочередные расходы муниципалитетов.

В два раза увеличено финансирование инициативного бюджетирования - проектов, которые реализуются при участии жителей муниципалитетов. Предусмотрено по 1,5 миллиарда рублей ежегодно на весь трехлетний период.

Продолжится стимулирование увеличения численности самозанятых граждан. И на 2022 год объем областных средств, выделяемых муниципалитетам на эти цели, увеличен на 15%.

Также будут сохранены финансовые стимулы для территорий, эффективно работающих с задолженностью по налогам.

Традиционно принято решение о передачи части доходных источников с областного на местный уровень на общую сумму 8,5 миллиарда рублей. Это НДПИ, упрощенная система и плата за негативное воздействие на окружающую среду.

БАЛАНС БЮДЖЕТА

Ожидаемая экономическая ситуация и прогноз по поступлениям, а также резервы в виде остатков по итогам текущего года, позволили сформировать областной бюджет на следующий год без коммерческих заимствований, как и в текущем году. Расходы полностью будут обеспечены за счет собственных средств (включая остатки доходов с 2021 года) и федеральных ресурсов.

Общий объем поступлений в региональный бюджет в 2022 году составит 253,2 миллиарда рублей с приростом на 18 % к первоначальному плану 2021 года. Расходы регионального бюджета в будущем году рассчитаны с увеличением на 18 % или на 38,6 миллиарда рублей по сравнению с уровнем, что первоначально планировался на текущий год. Общая сумма расходов составит 253,2 миллиарда рублей.

По словам главы минфина, технический дефицит, который сегодня обозначен в структуре областного бюджета на 2022 год в объеме 32,9 миллиарда рублей, полностью покрывается переходящими остатками этого года и льготными федеральными кредитами.

Таким образом, бюджет предстоящего периода сбалансирован, сохраняет все актуальные приоритеты и максимально задействует возможности региона для повышения качества жизни южноуральцев – не только через укрепление социальной сферы, но и через серьезное увеличение вложений в экономику и инфраструктуру с применением новых механизмов финансирования.

Депутаты Законодательного собрания приняли проект закона «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в первом чтении 24 ноября. Поправки к проекту главного финансового документа области принимаются до шестого декабря.

«Мы не снижаем расходы на плановые 2023 и 2024 годы. Поручаю своим заместителям (при необходимости - министрам) активно отрабатывать вопросы на площадках Заксобрания», - распорядился Алексей Текслер. Во втором и третьем чтениях проект закона парламентарии рассмотрят на заседании Заксобрания 23 декабря.