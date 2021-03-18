Каждый второй челябинец считает, что у него есть возможности для самореализации

Текслер простимулировал глав на увеличение числа самозанятых

В Челябинской области доходы поступления от налога на профессиональный доход на самозанятых будут передаваться в муниципальные бюджеты.

Напомним, с первого января 2020 года в Челябинской области был введен новый специальный налоговый режим для самозанятых граждан – «Налог на профессиональный доход».

«Вы знаете, я решил направить все средства, поступающие в региональный бюджет от налогообложения самозанятых, в бюджеты муниципалитетов», - напомнил главам губернатор Алексей Текслер.

Законопроект, предложенный губернатором, был принят на заседании Законодательного собрания в феврале 2021 года. Ранее налог в полном объеме поступал в региональную казну.

«Это должно простимулировать вас, руководство, уделять развитию самозанятости бо́льшее внимание. Это также важно и для выполнения задачи по восстановлению занятости», - обратился к главам Алексей Текслер. При этом работа по поддержке и развитию предпринимательства в территориях будет увязаны с пополнением местных бюджетов. У муниципалитетов появятся дополнительные средства на решение вопросов местного значения.

По состоянию на 31 декабря 2020 года на учете в Челябинской области в качестве самозанятых было зарегистрировано 33 тысячи 858 человек. «На первое марта 2021 года количество самозанятых составляет уже 40 тысяч человек. Самозанятость оказалась очень востребованной и своевременной формой занятости людей», - отметил Текслер.

Начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Челябинской области Евгений Ермоленко рассказал, с начала реализации эксперимента по внедрению нового режима налогообложения (с первого января 2020 года) в регионе насчитывается порядка 42 тысяч самозанятых.

С первого января 2021 года самозанятыми стали порядка 8,5 тысячи граждан. В день самозанятыми регистрируется порядка 100-120 человек.

«Есть еще достаточно большой пласт граждан, которые ведут свою деятельность не совсем легально, и им было бы интересна регистрация в качестве самозанятых», - добавил Ермоленко.

По его словам, для самозанятых не является обязательным указание вида деятельности в мобильном приложении. Гражданин может не указывать его совсем, или, наоборот, перечислить несколько сфер деятельности. По имеющимся у налоговой данным, больше всего самозанятых Челябинской области выбрали следующие виды деятельности: водитель, перевозка пассажиров, ремонт, строительство, перевозка грузов. «Наибольший доход зафиксирован у самозанятых из сферы строительства, далее идет – перевозка пассажиров и водители», - уточнил Евгений Ермоленко

Собранный налог на профессиональный доход распределяется пропорционально между региональным бюджетом и Фондом обязательного медицинского страхования. За 2020 год поступления от налога на самозанятых в Челябинской области превысили 26 миллионов рублей «В 2020 году в бюджет области поступило 16,5 миллиона рублей, в ФОМС — 10 миллионов, - уточнил Ермоленко. - За январь-февраль 2021 год в региональный бюджет поступило 18,5 миллиона рублей, в ФОМС - 11 миллионов».