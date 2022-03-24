Текслер рекомендовал главам активно вовлекать залежные земли в сельхозоборот

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рекомендовал главам сельских муниципальных образований и минсельхозу вовлекать залежные земли в активный сельскохозяйственный оборот и обозначил задачи на предстоящую посевную кампанию в регионе.

Глава региона напомнил, на федеральном уровне готовится законопроект об эффективном вовлечении в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения.

«Коллеги, закон выйдет. Сергей Юрьевич (Сушков - замгубернатора), мы с вами это обсуждали: садимся с главами, каждый участок обсуждаем, не ждем никакого закона, привлекаем собственников и договариваемся о том, что уже с этого года мы вовлекаем в оборот земли, - обратился к своему заместителю и главам Алексей Текслер. - Кто не пойдет навстречу, у того так или иначе будет проблема, потому что все земли у нас должны быть использованы, нам это необходимо. Обращаю ваше внимание еще раз: эти разговоры про то, что ждем закон... Закон законом, работайте сегодня с главами муниципалитетов, землю надо вовлекать в оборот».

Ранее на совещании рабочей группы Госсовета РФ Алексей Текслер. как руководитель комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы», предложил максимально вовлекать в оборот неиспользуемые земли сельхозназначения. «Для сельхозрегионов это достаточно большая проблема, и как антикризисную меру можно рассматривать решение – засеять эти земли. Собрать урожай, чтобы собственники, которые этим не занимаются, не могли юридически этот момент оспорить», - пояснил губернатор.

На совещании с главами Алексей Текслер обозначил задачи предстоящей посевной кампании в регионе. «Основная задача – завершить подготовку и качественно провести посевную кампанию, максимально использовать землю, которая у нас есть. Напомню, мы – зернодефицитный регион, мы перерабатываем зерна значительно, в два раза больше, чем производим, и для нас максимальное использование земли сегодня приоритет», - подчеркнул губернатор.

Администрациям рекомендовано оценить объемы засеваемых площадей, структуру зернового клина, определить потребности хозяйств в технике, семенном материале, горюче-смазочных материалах, трудовых ресурсах. «Нужно учесть опыт предыдущих климатически сложных лет, чтобы избежать новых масштабных потерь предстоящим летом и обеспечить наших переработчиков необходимым сырьем», - пояснил Алексей Текслер.

Глава региона также рассказал о поддержке аграриев в области. «На прошлой неделе – практически на два месяца раньше, чем в прошлом году – аграрии начали получать компенсирующие субсидии на возделывание картофеля, овощей и зерновых культур, на эти цели направлено 163 миллиона рублей. В апреле-мае пройдут выплаты стимулирующих субсидий и несвязанной поддержки, это еще более 270 миллионов рублей», - поделился губернатор.