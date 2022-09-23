Текслер: В каждой территории должен появиться свой муниципальный инвестиционный стандарт

Для поддержки экономической активности и улучшения делового климата в Челябинской области внедряется региональный инвестиционный стандарт. Свой муниципальный стандарт должен появиться и в каждом муниципалитете. Такую задачу поставил перед главами губернатор.

«Нам нужно с вами заниматься этим же на муниципальном уровне, - обратился к главам губернатор Алексей Текслер на областном совещании. - В каждой территории должен появиться свой муниципальный инвестиционный стандарт. И не «для галочки», а с целью улучшить деловой климат и запустить реализацию конкретных инвестиционных проектов».

Текслер отметил, ключевыми задачами и стратегическими ориентирами для региона остаются сохранение, а в следующем году - рост численности населения, рост благосостояния, продолжительности и качества жизни людей. По ряду ключевых социально-экономических показателей в регионе наблюдается уверенный рост. Среднемесячная заработная плата за первое полугодие 2022 года выросла на 13%, это выше, чем в среднем по стране. За этот же период выросли на 13,6% среднедушевые денежные доходы населения.

«Важно сохранять стабильность на рынке труда. Ситуация по региону стабильная, даже те производства, где были проблемы, сохраняют коллективы, индексируют заработные платы, бизнес ведет себя социально ответственно, и надо эту работу в таком же духе продолжать», - подчеркнул он.

Кроме того, главам поручено завершить к первому декабря все объекты, которые реализуются в рамках национальных проектов. «Все объекты, которые реализуются в рамках нацпроектов, необходимо завершить к первому декабря. Задача серьезная, но пора заниматься подготовкой к следующему году – контрактацией», - уточнил глава региона.