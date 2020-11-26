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В Челябинской области выделены средства на строительство второй очереди инфекционного центра

В региональных учреждениях здравоохранения Челябинской области будут развернуты дополнительные койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией Covid-19. На эти цели будут выделены необходимые средства из областного бюджета.

Сегодня, 26 ноября, на заседании Законодательного собрания были приняты необходимые поправки в закон Челябинской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Как пояснил министр финансов региона Андрей Пшеницын, из областного бюджета будет направлено дополнительно 589 миллионов рублей на развертывание дополнительных койко-мест для лечения пациентов с ковидом. Такое решение принято в связи с увеличением количества случаев заболевания жителей Челябинской области новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Необходимые средства изысканы за счет экономии по другим направлениям расходов бюджета.

Министр уточнил, предлагаемое перераспределение расходов не приведет к изменению дефицита бюджета и увеличению заимствований на его покрытие, а также к изменению общих параметров по доходам и расходам.

На выделенные средства будут созданы 252 койко-места с кислородным обеспечением в новой инфекционной больнице в Малой Сосновске. Речь идет о строительстве второй очереди - трех новых корпусов – нового инфекционного центра.

Напомним, Челябинский инфекционный центр (его называют «Челябинская ромашка», так как сверху он похож на этот цветок) был возведен в Малой Сосновке в рекордно короткие сроки – за 74 дня. Больница оснащена самым современным оборудованием. С 12 ноября больница начала прием первых пациентов.

Каждый корпус больницы может автономно специализироваться для лечения одной инфекции или иного заболевания. В частности, дополнительные койки можно использовать для лечения болезней кровообращения, сердечно-сосудистых заболеваний.

В ходе торжественного открытия больницы губернатор Алексей Текслер заявил: «Мы продолжим работу по расширению базы в Сосновке. В настоящий момент рассматриваем вопрос о второй очереди. С высокой степенью вероятности еще три корпуса похожих как эти «лепестки» сделаем».