Транспортная прокуратура заинтересовалось высокими ценами за использование трапа в аэропорту Челябинска

Челябинской транспортной прокуратурой проведен мониторинг состояния законности в сфере ценообразования на услуги аэропортового обслуживания в АО «Челябинское авиапредприятие».



В связи с нарушением законодательства о защите конкуренции прокурором в Челябинское УФАС направлено обращение о проведении проверки обоснованности установленного тарифа за использование телескопического трапа.



В результате рассмотрения информации транспортного прокурора антимонопольная служба признала незаконным установление авиапредприятием монопольно высокой цены за использование трапа.



Также по инициативе прокурора Челябинское УФАС признало авиапредприятие виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.31 КоАП РФ (злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке). Назначено наказание в виде штрафа в размере 333 тысяч рублей.