Троицкая ГРЭС увеличила выработку электроэнергии

Троицкая ГРЭС ПАО «ОГК-2» (Челябинская область, город Троицк) увеличила выработку электроэнергии в первом полугодии текущего года.

Выработка электроэнергии за этот период составила 450,3 млн кВт⋅ч, что на 53,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Рост выработки обусловлен работой энергоблока №10. В первом полугодии блок мощностью 660 МВт произвёл более 297 млн кВт⋅ч электроэнергии. Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) энергоблока увеличился на 8%.