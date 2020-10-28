Учёные со всего мира обсудили в ЧелГУ «белые пятна» советской внешней торговли

Историко-филологический факультет Челябинского государственного университета выступил площадкой научного онлайн-семинара «Белые пятна советской внешней торговли (1945-1991)» с участием учёных из Китая, Чехии, США, Японии, Германии, Италии, Швейцарии и России.

Проведение международного семинара стало возможно благодаря проекту доцента историко-филологического факультета Алексея Попова «Дружба по расчёту: стимулы и обоснования интеграции европейских стран СЭВ», который победил в грантовом конкурсе Российского научного фонда в прошлом году. Организатором встречи стал Центр экономической истории России ЧелГУ при поддержке Института всеобщей истории РАН.

Эксперты обсудили проблемы внешней торговли СССР в условиях Холодной войны.

«Исследования советской внешней торговли в последние десятилетия далеко продвинули понимание её устройства. Сегодня мы знаем: внешняя торговля СССР формировалась под влиянием сложного комплекса идеологических установок и представлений о выгоде в «марксистской» политэкономии. В условиях Холодной войны внешняя торговля была одной из главных сцен противостояния между двумя военно-политическими блоками, и в то же время являлась полем для прагматичных экономических отношений между потенциальными противниками», - рассказал Алексей Попов.

Однако, по его словам, в истории советской внешней торговли во второй половине XX века остаётся много вопросов: как формировались советские внешнеторговые планы, как функционировала система расчётов во внешней торговле СССР, насколько надёжна внешнеторговая статистика социалистических стран, какова доля реэкспорта в советской внешней торговле с социалистическими странами?

Профессор университета Гонгконга Оскар Санчез-Сибони рассказал об экономических отношениях Италии и Советского Союза. В течение двух десятилетий итальянские экономические элиты регулярно нарушали навязанную США дисциплину холодной войны, внедряя новые коммерческие практики и открывая двери, через которые другие страны Западной Европы могли вступить в отношения с Советским Союзом, что в свою очередь радикально изменило Европу.

Доминирующую роль нефти во внешней торговле СССР отводит чешский учёный, профессор Карлова университета Павел Сзоби:

«Потенциал природных ресурсов на советской территории широко исследовался в 1940-х и 1950-х годах. В результате добыча угля, нефти или никеля стала одной из основ советской экономики. Торговля нефтью на мировом рынке, особенно в 1970-х годах, обеспечивала высокий доход в конвертируемых валютах, что обеспечивало продолжающийся экономический рост Советского Союза, а также более высокий уровень жизни его населения».

О формировании и утверждении советских экспортно-импортных планов во второй половине 50-х-70х гг. говорит старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Никита Пивоваров. Он рассказывает, что утверждение планов было сложным многоэтапным процессом, на который влияли многие факторы: от низовых объединений (как республиканские министерства) до ГКЭС, Политбюро.

Слушателями семинара выступили исследователи советской экономики из США, Японии, Германии, Италии, Швейцарии, учёные Российской академии наук, государственных российских архивов, а также студенты ЧелГУ.

Следующим этапом изучения истории социалистических стран в рамках проекта «Дружба по расчёту: стимулы и обоснования интеграции европейских стран СЭВ» станет международная конференция «Friendship of Convenience: COMECON member-countries facing the Cold War», которая пройдёт в ноябре в онлайн-формате.