УФАС выявило нарушения при заключении контракта на ремонт водовода в Локомотивном

Управление ФАС России по Челябинской области признало неправомерным решение администрации Локомотивного городского округа заключить контракт на ремонт аварийного участка водовода без торгов.

Жалоба на обоснованность заключение администрацией Локомотивного округа контракта на капитальный ремонт (замену) участка сети водопровода головного водоснабжения «Половинки» была рассмотрена сегодня, четвертого августа, в УФАС. Стоимость контракта на замену 5,2 километра трубы – 61 миллион 31,420 тысячи рублей

Напомним, седьмого июля 2021 года городская администрация ввела на территории муниципалитета режим «повышенной готовности», что и позволило не проводить торги. В этот же день был заключен контракт с единственным поставщиком - ИП Злыгостев И.В.

«Заказчиком в нарушение части 5 статьи 24, пункта 9 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе неправомерно выбран такой способ закупки, как заключение контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), поскольку в ходе проверки выяснилось, что аварий, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера при заключении муниципального контракта не зафиксировано, соответственно, работы по реконструкции участка водовода II-III подъема п. Локомотивный не направлены на ликвидацию последствий, возникших вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера», - сообщили агентству в пресс-службе УФАС области.

Руководитель ведомства Анна Козлова сегодня на пресс-конференции подчеркнула, что средства из областного бюджета были выделены на капитальный ремонт, замену участка сети и администрация могла спокойно выбрать подрядчика конкурентным способом конкурентным способом закупки в соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе.

Никакой срочности в заключении контракта не было. Аварии на водоводе (находится в ведении МУП «ЖКХ» Локомотивного городского округа) происходили в период с 14 июня по пятое июля 2021 года и на дату заключения муниципального контракта убыли устранены.

Антимонопольное ведомство выявило и еще одно нарушение. Ремонтные работы ведутся без проекта (он еще проходит госэкспертизу).

«В действиях виновного должностного лица усматриваются признака состава административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 7.29 КоАП РФ», - сообщили в антимонопольной службе. Материалы внеплановой проверки будут переданы должностному лицу Челябинского УФАС России для решения вопроса о возбуждении административного производства.

Кроме того, материалы будут переданы в Главное контрольное управление Челябинской области для проверки правомерности обоснования цены контракта и исполнения контракта.

Как уже сообщало агентство, реконструкция водовода в Локомотивном городском округе проходила с 2011 по 2020 годы. Начиная с 2014 года, на этом участке регулярно происходили аварийные ситуации. В июне 2021 года аварийные ситуации на водоводе стали происходить почти ежедневно, что привело к ограничению центрального водоснабжения.

К решению проблемы подключился губернатор Алексей Текслер. По его распоряжению в Локомотивный ездил глава минстроя Юлий Элбакидзе, чтобы на месте разобраться в ситуации. По итогам поездки Алексей Текслер распорядился выделить средства из областного бюджета на проведение замены трубы магистрального водовода. В августе минстрой отчитался о выполнении работ.