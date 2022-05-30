Умные фонари «Ростелекома» помогли Южному Уралу сэкономить миллионы киловатт электроэнергии

Интеллектуальные уличные светильники «Ростелекома» помогли муниципалитетам Челябинской области сэкономить свыше 70 миллионов киловатт электроэнергии, или около 500 миллионов рублей.

Данные получены за период наибольшей длительности темного времени суток - с ноября 2021-го по март 2022 года. Провайдер заменил устаревшие уличные фонари на умные светодиодные источники наружного освещения более чем в сорока населенных пунктах региона.

Как отмечают в пресс-службе компании «Ростелеком», благодаря реализации современных цифровых решений для уличного освещения повышается безопасность пешеходов и водителей, делают улицы городов ярче и комфортнее.

Модернизацию специалисты провели в рамках энергосервисных контрактов с администрациями муниципалитетов без затрат бюджетных средств. «Ростелеком» выступил инвестором и интегратором проектов.

«Челябинская область − абсолютный лидер УрФО и Пермского края по количеству населенных пунктов, где внедрено интеллектуальное освещение. На улицах городов и поселений региона работает около сорока тысяч умных фонарей. Они позволяют ежемесячно экономить на освещении, сохраняя в среднем до 70-ти процентов бюджетных средств, которые ранее предназначались для оплаты услуг ЖКХ», - отметил директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев.

Настройки оборудования обеспечивают максимальную видимость даже в сумерках. Умные фонари со светодиодами солнечного спектра способны выдерживать экстремальный температурный режим в диапазоне от −60 °С до +40 °С, высокую влажность и перепады атмосферного давления, поэтому будут бесперебойно освещать улицы населенных пунктов не менее семи лет. Но главное преимущество интеллектуальных фонарей - способность менять интенсивность освещения в зависимости от астрономического времени суток и погодных условий.