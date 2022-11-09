«Уралэнергосбыт» подал на банкротство Троицкого канала водоотведения (Челябинская область). Ранее суд признал банкротом «Троицкий водоканал водоснабжения». Сложившаяся ситуация по двум крупнейшим поставщикам услуг наносит урон интересам насления.

Долг этих двух предприятий за электроэнергию на конец сентября 2022 г. превысила 98 млн рублей. При этом уровень расчетов составил только 10 % от начислений, это значит, что 90% денежных средств, необходимых для расчетов за потребленные предприятием ресурсы, так и не дошли до ресурсоснабжающей организации, как сообщает пресс-служба «Уралэнергосбыта».

Обе организации ежемесячно собирают с населения деньги. Но качественные услуги в полном объеме жители Троицка могут недополучит ввиду финансовых проблем предприятий водоснабжения и водоотведения.

«Энергосбытовая компания надеется, что на ситуацию обратят внимание надзорные органы. Со своей стороны гарантирующий поставщик электроэнергии планирует использовать все разрешенные законодательством меры для воздействия на неплательщиков. В рамках процедуры банкротства будет проведен всесторонний анализ причин, приведших к плачевному положению предприятий, эффективности хозяйственной деятельности и обеспеченности тарифом, по итогам установлен круг лиц, к которым предъявят требования о субсидиарной ответственности по долгам», - говорится в сообщении предприятия «Уралэнергосбыт».