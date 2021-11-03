«Уралкуз» прошел аудит системы менеджмента качества

В Челябинской области чебаркульский завод «Уральская кузница» (ПАО «Уралкуз», входит в Группу «Мечел») провел аудит системы менеджмента качества на соответствие международному стандарту. По результатам проверки рабочих процессов завода выданы сертификаты сроком действия до 2024 года.

Впервые система обеспечения качества «Уральской кузницы» на соответствие мировым требованиям проверялась в 2003 году. С тех пор предприятие ежегодно успешно проходит ресертификационные аудиты, что позволяет работать не только на российском, но и на международном рынке.

В этом году аудит проводился с целью подтверждения соответствия системы менеджмента качества «Уралкуза» требованиям международного стандарта DIN EN ISO 9001:2015 (ISO 9001).

Как сообщает пресс-служба предприятия, в течение четырех дней аудиторы проверяли производственные процессы, функционирование системы закупок, сбыта, управления персоналом, планирования, оценили службу ремонта и отдел технического контроля, проверили качество ведения технологической документации.

В ходе проверки отмечено, что на производстве используется новое оборудование, а свободными вакансиями активно интересуются молодые специалисты. Система менеджмента качества находится на высоком уровне.

«Данный международный стандарт основан на ряде принципов: ориентации на клиента, мотивации и вовлеченности высшего руководства, а также постоянном усовершенствовании. Применение ISO 9001:2015 гарантирует высокое качество продукции, что способствует расширению рынков сбыта», – отметил директор департамента технического развития ПАО «Уральская кузница» Алексей Заев.