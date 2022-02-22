«Уралкуз увеличил продажи продукции

Завод «Уральская кузница» (ПАО «Уралкуз» входит в Группу «Мечел», Челябинская область) в январе 2022 года увеличил продажи продукции на 55 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, почти в пять раз выросли продажи поковок и штамповок из нержавеющих марок стали. Продажи изделий из легированных марок увеличились на пять процентов. Данные виды продукции используются в авиационной промышленности, в энергетике и машиностроении. Их применяют в производстве шасси, гидроцилиндров и прочих агрегатов для летательных аппаратов.

Реализация продукции из углеродистых марок стали выросла на восемь процентов. Данная продукция востребована при производстве изделий широкого назначения: водопроводных труб, котлов, штамповок и деталей в машиностроении, которые не требуют высокой жароустойчивости.

На 31 процент увеличились продажи продукции из жаропрочных сплавов. Такие поковки и штамповки поставляются заказчикам для производства деталей ракетно-космической техники, элементов турбин двигателей самолетов, кораблей, энергетических установок.

Продажи титановых штамповок в сравнительном периоде выросли в 13 раз. Потребители этой продукции – предприятия авиационной и космической промышленности. Штамповки служат заготовкой для износоустойчивых, долговечных, и при этом очень легких деталей. Им не страшны резкие перепады температур, коррозия и вибрация.

Отгрузки штамповок черновых вагонных и локомотивных осей выросли на 41 процент. Производство данной продукции сертифицировано на соответствие Техническому регламенту Таможенного союза и европейских стандартов TSI. «Уралкуз» занимает одно из ведущих мест на внутреннем рынке черновых осей.