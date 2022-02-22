22.02.2022
В Камерном театре открывается выставка, посвященная «Дороге жизни»
22.02.2022
ЮУЖД напоминает водителям о соблюдении правил пересечения железнодорожных переездов
22.02.2022
ГИБДД проверяет, кто и как паркуется на местах для инвалидов в Челябинской области
22.02.2022
В Челябинской области привито от ковида более 1,6 миллиона взрослых и более двух тысяч детей
22.02.2022
Мужчина, убивший жену и тяжело ранивший мастера на станции Карталы, пытался покончить с собой
22.02.2022
Челябинский цинковый завод продолжает внедрение зеленых технологий
«Уралкуз увеличил продажи продукции
Можно ноги переломать: челябинцы активно жалуются на грязные снежные кучи и наледь
21.02.2022
Челябинские эко-активисты отказались от иска к Томинскому ГОКу
19.02.2022
Силовики задержали замминистра здравоохранения Челябинской области
18.02.2022
Позитивно и вдохновляюще: Глава Курчатовского района провел праздничный прием для защитников Отечества
18.02.2022
На Цвиллинга второе ДТП за неделю: пора демонтировать бордюры?
17.02.2022